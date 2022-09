KO ŠTITI ČOVEKA KOJI BRUTALNO VREĐA NOVINARE: Ministarstvo rada ni uz sudski nalog nije proverilo da li je DOM IZ PAKLA zatvoren!

Uprkos sudskom nalogu, Ministarstvo za rad ponovo nije uspelo da izvrši proveru da li se poštuje naredba o zatvaranju "Rojala" Filipa Jakšića iako je od zabrane rada prošlo već mesec dana.

Inspekcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ponovo nije uspela da izvrši proveru da li je sprovedena njihova naredba o zatvaranju doma za stare "Rojal" u Krnjači iako su imali sudski nalog!

Filip Jakšić, vlasnik tog objekta, koji je nelegalno radio od osnivanja 2019. godine, morao je da po njihovom ukazu 9. avgusta prekine rad i da u narednih 15 dana sve štićenike iseli u druge domove, a na svoj da stavi katanac. Taj rok je istekao 24. avgusta, a inspekcija ministarstva je 26. avgusta uz pratnju policije pokušala da napravi izveštaj o tome da li su ispunjene sve zakonske obaveze.

Tada su naišli na zatvorenu kapiju i, kako nam je rečeno iz Ministarstva rada, morali su da zatraže sudski nalog kako bi ušli na posed. I dok su oni čekali nalog iz suda, ekipa Kurira je otišla u Krnjaču i tamo smo uvideli da kapija nije zaključana, da je zvono iščupano, da su svetla u pojedinim prostorijama bila upaljena i da su se iz doma čuli glasovi.

Saslušane kod tužioca

Novinarke Kurira se pridružile

krivičnom gonjenju Filipa Jakšića

Novinarka i urednica Kurira kojima je Filip Jakšić, vlasnik nelegalnog doma "Rojal", uputio jezive pretnje i uvrede zbog pisanja o užasnom postupanju prema korisnicima i zaposlenima saslušane su u Drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu i pridružile su se krivičnom gonjenju protiv osumnjičenog Jakšića.

Podsetimo, on ih je zvao i uznemiravao u toku noći, zbog čega mu je izrečena zabrana prilaska na 50 metara. - Nisam ja tamo neki sa ulice pa da pišem demanti, zna se kako se to rešava - u određeno vreme na određenom mestu, oči u oči. Je l' znaš šta to znači - poručio je Jakšić i zapretio: - Crno vam se piše. Je l' ti znaš ko smo mi? Mi smo sada deo sistema, podržavamo vladajuću stranku. Mi smo u ovaj posao uložili milion evra... Platiću da dobijete otkaz. Za to vreme njegov brat je iz pozadine sve vreme dovikivao: - Kurvo raspala, ti si za mene kurva raspala, odraćemo te tužbama. Ja sam lice sa imunitetom, mogu da psujem i radim šta hoću!