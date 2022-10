SVE ZAVISI OD VREMENA I TEMPERATURE: Zvanična grejna sezona u Srbiji tradicionalno počinje 15. oktobra, ali je POMERANJE MOGUĆE!

Prethodnih dana mnogi građani su se žalili na hladne domove, pre svega zbog veoma niskih jutarnjih temperatura, dok se za narednih nedelju dana najavljuje pravo Miholjsko leto koje će potrajati do sredine ovog meseca, tako da se mnogi pitaju da li će zvanična grejna sezona početi kako je predviđeno 15. oktobra, ranije ili možda čak i kasnije.

U Beogradu, kao i u većini gradova u našoj zemlji, s početkom ovog meseca su počele i funkcionalne probe koje će trajati sve do 10. oktobra.

- Funkcionalne probe nisu takozvane tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije potrošačima. One predstavljaju proveru rada sistema u hladno-dinamičkom režimu, a ne u režimu zagrevanja stambenog i poslovnog prostora - istakli su iz “Beogradskih elektrana”.

Ipak, pre desetak dana izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije JKP “Beogradske elektrane” Ivana Kalanja izjavila je “da je zvaničan početak grejne sezone 15. oktobar, ali da je to preduzeće od 1. oktobra u stanju pripravnosti”.

- Funkcionalne probe su od 1. do 10. oktobra. Ukoliko se u tom periodu stvore uslovi, u skladu sa odlukom, palimo kotlove i počinjemo sa isporukom toplotne energije - rekla je Kalanja za RTS.

A da li ima ili nema potrebe zavisi od spoljne temperature, prognoze meteorologa, ali i - matematike. Prema važećim gradskim odlukama, grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, uz mogućnost da u slučaju niskih temperatura, grejanje bude uključeno u periodu od 1. do 14. oktobra, odnosno od 16. aprila do 3. maja.

Prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, tačnije u njenom članu 43, jasno stoji:

“Od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila od 3. maja objekti će se grejati u dane za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temepraturu 12 stepeni Celzijusove skale ili nižu”.

Dakle, da bi grejanje krenulo pre 15. oktobra, neophodno je da srednja dnevna temperatura bude ispod 12 stepeni. To, međutim, ne znači da je dovoljno da ujutro bude sedam, osam ili devet stepeni... Naime, srednja dnevna temperatura se računa po sistemu T u 7.00 + T u 14.00 + 2xT u 21.00 i onda sve to podeljeno sa četiri. Dakle, ona izmerena rano ujutro, pa ona u 14 časova i konačno u 21 sat, a njihova prosečna vrednost daje tu kritičnu brojku od koje zavisi kada će radijatori u domovima širom Srbije biti topli.

Ipak, prema poslednjim prognozama meteorologa, po svemu sudeći neće biti potrebe za raniji početak grejne sezone.

“Sve do oko 11. oktobra pod uticajem anticiklona očekuje nas suvo vreme. Dnevni maksimum prvo od 13 do 18, a krajem nedelje i za dolazeći vikend od 17 do 23 stepena Celzijusa. Novo pogoršanje vremena uz pojavu kšpe i pljuskova treba očekivati posle 11. oktobra, dan kasnije bi usledilo manje zahlađenje ali bi temperatura verovatno sve do oko 17. oktobra bilo barem malo preko proseka. Ukoliko se ovakve simulacije održe pred nama je deo jeseni koji se naziva miholjsko leto, bablje leto... Dakle, ove godine nam je priroda, nakon neobično hladnih dana u drugoj polovini septembra, ipak bila naklonjena - kaže meteorolog Marko Čubrilo.

Da bi zbog nešto viših temperatura mogao da bude čak i pomeren početak grejne sezone najavio je gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković.

- Grejna sezona će početi 15. oktobra, ali je moguće odlaganje od nekoliko dana ukoliko dani budu topliji - rekao je Čučković za RTS i dodao “da će temperature u stanovima tokom zime biti kao i prethodnih godina”.

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom tačno predviđa i ove situacije.

“Prekid grejanja se vrši kada temperature više od 15 stepeni traju duže od dva sata, a ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura 12 stepeni ili niža. Prekid ne može biti kraći od četiri sata. Nema grejanja ako temperature više od 15 stepeni traju duže od 10 sati i kada je između 6.00 i 9.00 temperatura viša od 12 stepeni Celzijusa”, stoji u ovom dokumentu.

Većina toplana tražila poskupljenje Prema poslednjim podacima, od 60 toplana, koliko ih ima u Srbiji, samo njih desetak (još) nije podnelo zahtev za poskupljenje centralnog grejanja. Neke lokalne samouprave su već odobrile poskupljenja, dok druge to tek razmatraju, a bilo je i onih koje su odbile predloge toplana. - Različiti su iznosi koje su toplane zatražile kao povećanje cene svojih usluga i oni su u rasponu od dva do 35 odsto - rekli su nedavno nadležni iz Udruženja “Toplane Srbije”.

Brnabić i Vučić svaki dan gledaju prognozu

Premijerka Ana Brnabić otkrila je da svakog dana sa predsednikom Vučićem gleda vremensku prognozu.

- Verovali ili ne, predsednik i ja svakodnevno zajedno gledamo kakva će biti vremenska prognoza i kakva će biti ova zima i kakav je oktobar. Deluje da će oktobar biti nešto topliji nego što je standard za oktobar, što je dobro, ali mi ćemo krenuti sa toplim probama. Ali nam je svaki dan važan i svaka ušteda je važna zato što će to značiti više para za neke nove projekte koji nisu u oblasti energetike - ispričala je Brnabić na „Blic TV“.

Ona je istakla i da svaka ozbiljna država i državnici u ovom trenutku gledaju vremensku prognozu.

Temperatura u stanu 19 do 21ºC

Bilo je priča da bi minimalna temperatura u stanovima ove zime mogla da bude niža nego što je to bilo prošle godine. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević tvrdi da to neće biti slučaj.

- Nećemo dozvoliti da stanovi budu hladniji nego prethodnih godina jer bi to bilo opterećenje za EPS. Ne smanjujemo temperaturu u stanovima - ona ostaje prema odluci Skupštine grada, 20 plus minus jedan stepen i grejaćemo dok god bude bilo potrebe - objasnio je Nikodijević.

