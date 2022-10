DECA POLUDELA ZA OPASNOM IGRAČKOM HAGI VAGI! U igrici može da ubije zagrljajem, psiholog upozorava: NESVESNI SU KOBNIH POSLEDICA

Široki osmeh, oštri zubi i krupne oči - nije lik iz horor filma, ali jeste iz video-igrice.

Reč je o čudovištu HAGI VAGI. Vole ga i devojčice i dečaci. Ipak, kod većine dece izaziva paniku i strah.

Hagi vagi je zapravo igračka, po kome je napravljena video-igrica. Može da ubije svojim zagrljajem, a njegova devojka Kisi Misi može da oduzme život poljupcem.

Novnarka Kurir TV Ivana Jovanović tragom ove pomame razgovarala je s dečjim psihologom Brankom Tišmom.

- Onaj ko je pravio igračku uradio je to profesionalno, u vilju što bolje zarade. Igračka je mekana, savitljiva, u osnovnim bojama, dakle sve ono što privlači decu. Ono što je takođe privlačno za decu je činjenica da ona ne znaju značenje igračke već joj to daju kroz igru. Kad biraju tu igračku, ne znaju ono što i mi, a mi smo s pravom zastrašeni za značenje. Deca tokom odrastanja shvataju značenje, da li kroz igru, da li zbog toga što im mi to kažemo. S takvim lutkama treba biti jako oprezan.

- Ono što igrački daje još jednu zabrinjavajuću notu, pre svega roditeljima, je muzika koja je prati. Jako je dinamična, glasovi su nejasni i teško je prpoznati značenje zastrašujućeg teksta. Međutim, melodija je fina i deca je brzo prihvataju. Srećom, naša deca ne prepoznaju taj jezik.

- Deca su pojma umiranja potpuno svesna s navršenih 11 godina. Ta virtuelna realnost koja pokazuje da može da se živi posle umiranja je problem kog deca nisu svesna.

