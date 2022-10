NEPLANIRANA TRUDNOĆA POGORŠAVA BOLEST KOD 60 ODSTO ŽENA S LUPUSOM: Dr Rada Tešić: Duga je lista komplikacija trudnoće

Duga je lista mogućih komplikacija kod trudnica sa sistemskim lupusom - povišen pritisak, preeklampsija, prevremeni porođaj, tromboze, embolija pluća... I beba može imati lupus, poremećaj jetre, srčani blok... Ali je važno da žene znaju da i s lupusom mogu imati normalne trudnoće i roditi zdravu decu ako se redovno kontrolišu, zdravo žive i imaju dobre lekare.

Internista pulmolog dr Rada Tešić iz Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Vojvodine za Kurir objašnjava da je sistemski eritemski lupus (sistemski lupus iliti lupus) najčešće bolest mladih žena. To je autoimuna bolest - imuni sistem (koji normalno štiti telo od infekcije) napada sopstvena tkiva kao da su strano telo, ali i sistemska - može biti oštećen bilo koji organ u telu. Najčešća su oštećenja kože, zglobova i bubrega. Može imati vrlo blag ili težak, po život ugrožavajući tok.

- Žena koja boluje od lupusa obično nema problem da ostane u drugom stanju, ali se trudnoća smatra rizičnom. Periodi u kojima se bolest razbukta smenjuju se sa onim mirnima u kojima i treba planirati trudnoću. Izgledi za uspešnu trudnoću mnogo su veći ako je bolest u mirnoj fazi (remisiji) najmanje šest meseci - naglašava dr Tešić i dodaje da bi žene tokom redovnih pregleda ginekologa i imunologa trebalo da prođu prekoncepcijsko savetovanje, kako bi se odredilo idealno vreme za trudnoću i procenili rizici po zdravlje žene.

INTENZIVNA NEGA ZA BEBE Većina žena, naglašava dr Tešić, kod kojih nije došlo do komplikacija, u trudnoći može da se porađa prirodnim putem: - Preporučuje se porođaj u ustanovi koja ima jedinicu intenzivne nege za novorođenčad. Ako je došlo do komplikacija u trudnoći, poput preeklampsije ili pogoršanja lupusa, porođaj se često završava carskim rezom.

A rizici po majku mogu biti višestruki, te je, čim se utvrdi trudnoća, potreban detaljan pregled, koji uključuje i procenu funkcije bubrega i određivanje prisustva za trudnoću značajnih antitela i drugih imunoloških markera bolesti.

- Može doći do pogoršanja i aktivacije lupusa (egzacerbacija iliti relaps) što se viđa u 7-33% slučaja ako je bolest bila u mirnoj fazi kada je žena zatrudnela. Pogoršanja su mnogo češća, čak i do 60%, kod neplaniranih trudnoća u periodima aktivne bolesti. Duga je lista komplikacija trudnoće, a među najčešće spadaju povišen krvni pritisak, preeklampsija, prevremeni porođaj, hitan carski rez, krvarenje u porođaju, tromboze ili embolije pluća. Preeklampsija se viđa nakon 20. nedelje, dolazi do porasta krvnog pritiska i oštećenja organa i češće je imaju žene sa sistemskim lupusom nego zdrave - objašnjava dr Tešić.

Neke žene, ističe dr Tešić, imaju i tzv. antifosfolipidni sindrom koji nosi povećan rizik od tromboza u telu majke ili krvnim sudovima posteljice, i pobačaja, a koji se dokazuje prisustvom specifičnih antitela i testovima zgrušavanja krvi zbog čega je ponekad potrebna primena lekova protiv zgrušavanja krvi.

- Takođe, neke žene s lupusom imaju posebnu vrstu antitela (AntiRo/SSA i antiLa/SSB), koja mogu da prođu posteljicu i izazovu lupus novorođenčeta, koji se javlja kod oko 10% žena trudnica koje ih imaju. Beba može da ima karakterističan kožni osip, ređe smanjen broj krvnih ćelija ili poremećaj jetre, a najozbiljnija komplikacija je kompletan srčani blok koja se, na sreću, javlja izuzetno retko (2% slučajeva) - navodi dr Tešić.

LEKOVE NIKAKO NA SVOJU RUKU Postoji veliki broj lekova za lupus čija se primena u trudnoći smatra bezbednim - kortikosteroidi, hidroksihlorokvini, azatioprin. Ukoliko žena planira trudnoću, moguće je blagovremeno zameniti potencijalno štetne lekove za trudnoću bezbednim. Kod neplanirane trudnoće vrlo je važno što pre se javiti imunologu koji će napraviti neophodne izmene lekova. Naročito je opasno na svoju ruku prekidati lekove za lečenje lupusa jer je to povezano s rizicima od aktiviranja bolesti i komplikacija trudnoće - ističe dr Tešić.

Lupus novorođenčeta prolazi nakon nekoliko meseci, koliko je potrebno da antitela majke iščeznu iz tela deteta.

- Međutim, ako dete ima srčani blok, koji može da se uoči već nakon 16. nedelje trudnoće, ostaje mu doživotno. Ta deca uspešno se leče ugradnjom pejsmejkera - naglašava dr Tešić i dodaje:

- Važno je znati da žene s lupusom mogu imati nekomplikovane trudnoće i roditi zdravo potomstvo, ali one moraju da imaju strpljenja za česte preglede, na svake dve do četiri nedelje do 28. nedelje trudnoće, a potom su još češće. I moraju da sarađuju sa imunolozima i ginekolozima s iskustvom u lečenju rizičnih trudnoća.

ŠTA ŽENA S LUPUSOM MOŽE DA UČINI DA POBOLJŠA ISHOD TRUDNOĆE: - da koristi suplement koji sadrži folnu kiselinu (koje ima u većini multivitaminskih preparata) - u pripremi za trudnoću da prestane da puši i uzima alkohol - unos kofeina ograničiti na 1-2 šoljice kafe na dan - zdrava ishrana - žene koje koriste hidroksihlorokvin da to nastave i u trudnoći - primenu ostalih lekova, poput kortikosteroida, razmatra imunolog - ako žena ima odranije povišen krvni pritisak, što je naročito kod onih s oštećenjem bubrega, razmatra se promena lekova u one bezbedne

