LEGALNA PROSTITUCIJA U SRBIJI: Alibi za silovanje ili smanjenje nasilja nad ženama? Ovo su najjači argumenti PRO ET KONTRA

Legalizacija prostitucije tema je koja se već neko vreme provlači kroz naše medije.

Oni koji se zalažu za legalizovanje predlažu izmenu propisa i detaljno zakonsko uređenje svih tačaka koji prate najstariji zanat, od redovnih zdravstvenih pregleda prostitutki do fiskalnih računa za seksualne usluge. Pravna regulativa regulisala bi zdravlje prostitutki, makroi ne bi postojali, a država bi i naplaćivala porez na "usluge".

O prednostima i manama ovih predloga, za Kurir TV govorili su Blažo Marković predsednik sindikata Policije i policijskih starešina, i Sanja Pavlović iz autonomnog ženskog centra.

- To je najstarija praksa seksualnog nasilja. To je vid prisile, jer tim ženama nije taj posao i seksualni čin prvenstvena potreba, već je krajnji cilj novac. Dakle ona u tom "poslu" ne može uživati, već je ovaj vid zarađivanja (u mnogim slučajevima, prim. nov) jedini način da prehrani sebe i svoju porodicu. - rekla je Sanja Pavlović

Na insinuacije da bi legalizacija donela nešto dobro Blažo Marković je rekao:

- Zdravlje nacije je najbitnije. Svojevremeno sam upravo za legalizaciju i sam pokrenuo inicijativu 2016. godine. Ne smatram da su te žene "silovane". Pričamo o elitnoj prostituciji, a one same nude telo, to mi nije jasno, to nije silovanje. Sve uređene države imaju legalizovan taj vid - rekao je Marković i dodao:

- Mi ne legalizujemo makroe, već seksualnog radnika kao zanat.

- Pričam o svesnim ženama, ne deci i maloletnicama. Ako se registruje, ona je zaštićena od države, dakle ne fiskalni račun - izjavio je policijski starešina i podsetio na prakse svih uređenih država gde su stope nasilja nad ženama smanjene.

Fenomenu prostitucije se uglavnom odaju žene, prema statistikama. Ako bi cilj legalizacije bio da se iskoreni nasilje nad ženama, kao što je primer u Austriji; sagovornici su se složili da bi to bio krajnji pozitivan ishod, ukoliko bi se Srbija ugledala na praksu Švedske, Nemačke koja je prostituciju legalizovala 2002. godine.

