ŠOKANTNO! DOK POLICIJA TRAGA ZA NJOM MAJKA IZ GROCKE SE POJAVILA PRED NOVINARIMA: Prebila dete pa pokušala da se sramno odbrani

Majka koja je brutalno pretukla trogodišnju ćerku, dok je policija tragala za njom, pojavila se danas ispred svoje kuće u Grockoj i pred novinarima pokušala sramno da se opravda zbog nasilja nad detetom.

Rekla je da se nakon stravičnog nasilja nad svojim detetom krila na groblju, a onda pokušala da se pravda rečima da ćerkicu "nije mnogo tukla".

- Noćas i jutros sam bila na groblju, majka me je naterala da bijem decu, ja to nikad nisam radila. Ona me je na sve naterala a sad će reći da lažem. Nisam je tako jako tukla - skandalozne su reči majke koja je pokušala sramno da opravda zlostavljanje ćerke (3).

Podsetimo, za njom je bila raspisana potraga s obzirom da nije dostupna državnim organima nakon što se pojavio snimak stravičnog nasilja nad devojčicom.

Meštani Grocke kažu da se za problem sa majkom koja je brutalno tukla trogodišnje dete znalo godinama.

- Za taj par svi znaju, a i pitanje je da li su deca njegova. On ima više od 70 godina, a ona oko 20. Svi znaju da osim što je prosila i prostituisala se. Kada su živeli u kući preko puta moje, imali smo problema sa njom, uvek je u kući bio haos, vrištali su pravili buku, deca su istrčavala na ulicu, neko je mogao da ih zgazi. Preturali su po kontejnerima, on je dolazio i po hranu u narodnoj kuhinji. Prodavali su robu koju nađu, ona je zarađivala na ulici - rekao je komšija majke za Kurir.

(Kurir.rs)