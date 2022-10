DECA SU NAM NADOJENA MRŽNJOM! Stručnjaci o samoubistvu mladića: Omalovažavaju "junaci za tastaturom", a iz kuće se plaše da izlađu

Mladen Dulić (22), mladić iz Laktaša, izvršio je samoubistvo, navodno, nakon što je snimak njegovog razgovora za posao na benzinskoj pumpi objavljen na društvenim mrežama.

Mladen je došao na lokalnu benzinsku pumpu da traži posao, a dvojica radnika su mu postavljala ponižavajuća i podrugljiva pitanja: "Moraš još napisati jesi li spavao noću na poslu. Napiši jesi li se pokrivao, da donesu ćebe. Napiši da li jedeš ćevape sa duplom lepinjom ili sa jednom. Ako ćevape ne jedeš onda ovde ne možeš raditi".

Dok je zbunjeni mladić tihim i nesigurnim glasom odgovarao i popunjavao neki papir, dvojica radnika se smeju, a jedan ga krišom i snima telefonom. Snimak je potom objavljen na tiktoku, gde je ruganje postalo još gore. Samoubistvo mladića iz Laktaša nije usamljen slučaj.

Sajber nasilje odnosno vređanje i ponižavanje na društvenim mrežama postala je svakodnevnica i ovakav slučaj nije usamljen. Takav vid nasilja ušao je u sve pore društva.

Gosti "Usijanja" koji su skinuli plašt nedoumica sa ovih tema bili su Nataša Đukić Veličković, majka preminule blogerke Kristine Đukić Kike, Mladen Nikolić psiholog i Radiša Roskić advokat.

Psiholog je rekao da nije pristalica drastičnog kažnjavanja, ali da jeste internet edukacije.

- Ono što je potrebno, to je vraćanje normalnoj komunikaciji. Problem su ljudi, do pojave interneta, masovno su se igrali na ulici, komunicirali, i kada bi neko nešto rekao to bi bilo oči u oči. U današnje vreme, skriveni iza tastatura mobilnih telefona, deca, ali i ljudi misle da je sve dozvoljeno reći. Ja sam čuo da se predlaže Mladenov zakon, ali nisam pristalica drastičnog kažnjavanja, ali edukacije jesam. Na informatici se radi kako napisati kod ili program, ali ne učimo kako koristiti internet - rekao je Mladen Nikolić.

Nakon toga se osvrnuo na profil ljudi koji ima potrebu da omalovažava druge putem interneta.

- Obično su to ljudi puni kompleksa. Ja kad sa nekim komuniciram putem interneta, on je superjunak, on je snažan. Ja pomislim zanimljiva ličnost, i da bi bilo dobro da popijemo kafu, da bi se ispostavilo da taj čovek dve godine nije izašao iz kuće, jer ima strah od otvorenog prostora.

Majka preminule blogerke dala je svoj kometnar iz ugla roditelja, kaže da je postalo nepodnošljivo kada se sajber nasilje preobrazilo u realan svet.

- Kika i ja nikda nismo imali tajni, sve što joj se dešavalo znala sam. Kada se vršilo nasilje nad njom, ja sam htela da prijavim te ljude, ali ona mi je rekla da će se svima vratiti ono što rade. Dokle god je bilo proganjanje i napad, konkretno Bake praseta, to je bilo Instagram nasilje. Međutim, sve se pogoršalo kada je to postalo uživo, kada su nam dolazili ispod prozora i nazivali je gnusnim imenima. Sve što mogu reći je da su srpska deca nadojena mržnjom - rekla je Nataša Đukić.

Advokat se osvrnuo na tačke u zakonu, pa je postavio pitanje da li su zakoni u skladu sa društvenim trenutkom:

- Tragedija svoje vrste je to što o zakonskoj normativi govorimo uvek sa zakašnjenjem, dakle, neophodno je da se dogodi niz nesreća kako bismo razmišljali da li su naši zakoni u skladu sa društvenim trenutkom. U ovom slučaju, predviđena su tri krivična dela koja imaju dodirne tačke sa predmetom. To su članovi 143,144 i 145, a to je da su sankcionisane radnje neovlašćenim prisluškivanjem i snimanjem, neovlašćeno fotografisanje i neovlašćeno objavljivanje.

Iako su oni ispunili sve tri krivične tačke, njima je, kako je obavešten Radiša Roskić, pokrenut postupak samo za neovlašćeno fotografisanje:

- Koliko sam ja obavešten, za radnike sa pumpe je pokrenut postupak neovlašćenog fotografisanja, samo to. U krivičnom pravu postoji princip konzumcije, šta će im tužilaštvo staviti na teret, u ovom trenutku, je neovlašćeno fotografisanje, a pod tim se ne podrazumeva samo fotografija u tehničkom smislu, već i snimak. A pušteni su na slobodu jer je za to predviđena novčana kazna ili zatvor od jedne godine.

