NIGDE BEZ KIŠOBRANA NAREDNIH DANA! Meteorolozi najavljuju pljuskove i sneg!

Republički hidrometeorološki zavod je najavio večeras da će u pojedinim delovima Srbije početi da pada kiša. Međutim, ako je verovati meteorolozima, padavine će narednih dana biti deo naše svakodnevice pošto će pljuštati narednih pet dana.

- Tokom večeri u Vojvodini, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji oblačno, mestimično sa kišom slabog i umerenog inteziteta - stoji na sajtu RHMZ.

U Srbiji u četvrak nakon oblačnog jutra sa kišom, sa severozapada sledi prestanak padavina, pa se tokom dana očekuje suvo i promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije i jak. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 10 na severu do 18 stepeni na jugu Srbije.

foto: printscreen

U Srbiji u petak novo jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 10 na jugu do 18 stepeni na jugoistoku Srbije. U subotu oblačno i hladnije sa kišom, na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 10 na severu do 15 stepeni na jugoistoku Srbije.

U nedelju oblačno i osetno hladnije sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 3 na severu do 15 stepeni na jugu Srbije. Za vikend se u većini predela očekuju obilnije padavine.

U ponedeljak oblačno i veoma hladno sa kišom, na planinama i na severu i na zapadu sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 2 na severu i na zapadu do 8 na jugoistoku Srbije.

Kurir.rs