ĆUTE I TRPE! PREKO 20 % ŽENA OSEĆA BOL TOKOM SEKSUALNOG ODNOSA! Retko kad doživljavaju orgazam, a EVO KOJI SU NAJČEŠĆI RAZLOZI

Izostanak orgazma i bol tokom seksualnih odnosa kod žena, tema je koja je i dalje tabu na ovim prostorima. Uprkos novim tehnologijama, uznapredovaloj medicini i otvorenosti mladih, žene i devojke često ne dele problem što dovodi do raskida, ili razvoda partnerskih odnosa i brakova.

dr Jelena Nišević Lazović, specijalizant ginekologije i akušerstva razgovarala je sa voditeljima emisije Puls Srbije na ovu temu.

Koji su uzroci bola i alternative današnje medicine, Lazović je iscrpno podelila najčešće razloge i situacije.

- Bol tokom odnosa je nešto što ne postoji u literaturi u velikoj meri. 20 odsto žena ne priznaje ovaj problem, a ima ga. Može biti do pada estrogena kod starijih žena, a kod mlađih žena je to često zbog infekcija, ili kod dojenja.

- Seksolozi i psiholozi naglašavaju faktor psihologije, stres, loš odnos sa partnerom i pored telesnih pomagala, lubrikanata, treba posetiti psihoterapeuta i otvoreno razgovorati sa partnerom- rekla je Lazović i posebno naglasila da je na Balkanu uvreženo mišljenje kod žena da ćute i trpe zarad zadovoljstva partnera.

- O svemu se ćuti. Svi se prave da nam je super. Ljudi pribegavaju svim drugim rešenjima, ili raskidaju, ali ne razgovaraju o ovoj važnoj temi unutar partnerskih odnosa. Ja sam stava da treba da se prate novi trednovi i da se razgovara sa ginekologom i primeni i nova tehnologija koja je, pokazalo se, izuzetna- rekla je Lazović.

-U 21. veku ginekološki pregledi su nužni minimum na godinu dana, ili dve- dodala je Lazović i predstavila gledaocima mnoge alternativne metode, to su terapije laserom, hijaluronom, dakle estetskom ginekologijom i mnoge druge. Sve je bolje da se seksualni problemi leče, ili spreče, da ne bi dolazilo do bolesti, raskida ili do preljube.

