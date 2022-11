STIŽE NOVI TALAS POPLAVA! Hidrolog: Izdali smo upozorenje da se očekuje porast vodostaja na OVE TRI REKE

Na Limu kod Prijepolјa i na Ibru kod Raške, prema procenama, vodostaji će u narednih 24 časa biti u stagnaciji i manjem opadanju i nalaziće se iznad granice vanredne odbrane od poplava.

O ovim informacijama u jutarnjem programu Kurir TV govorio je ovog jutra hidrolog Dejan Vladiković.

foto: Kuriri televizija

- Očekujemo narastanje vodostaja, čiju su uzroci velike padavine. Palo je u Crnoj Gori između 100 do 150 litara vode, a kod nad od 60 do 120. To je izazvalo veće i nagle poraste vodostaja pogotovo u slivu reka Lim i Ibar. To je uobičajeno za ovo doba godine - rekao je Vladiković i dodao da je o porastu vodostaja izdato upozorenje:

- Izdali smo upozorenje na nagle poraste vodostaja i nadležne službe su pravovremeno reagovale. Sada je mnogo bolja hidrološka situacija nego u prethodnih 48 sati. Reke se polako vraćaju u svoja korita.

Vladiković je rekao da se u narednom periodu očekuje nastavak opadanja vodostaja.

- Ibar je niži za nekih 90, a Lim za 65 cm. Opadanje će se nastaviti, ali izdaćemo upozorenje da stiže novi front, mada padavine neće biti toliko intenzivne i duge. Vodostaj na Limu i Ibru će krenuti u umereni porast koji će se se zadržati nekih pola dana.

Hidrolog je skrenuo pažnju i na porast vodostaja na reci Savi.

- Skrećemo pažnju da na slivu Save iz prava Slovenije, Hrvatske i oba entiteta BiH imamo značajnije poraste na reci Savi, ali ne očekujemo dostizanje nivoa redovne odbrane od poplava. Ta će voda dobro doći zbog hidrobilansa i zbog poboljšanja cele hidrološke situacije u celoj posavini - zaključio je Vladiković.

Kurir.rs

