DVE NOVE OLAKŠICE NBS SU NUŽNO ZLO? Stručnjaci daju jedno objašnjenje za stambene kredite, dok korisnici drugo KO JE UPRAVU?

Kredit, bilo keš ili stambeni neretko zadaje probleme korisnicima i svako malo imamo priliku da čujemo kako korisnici više nisu u mogućnosti da otplaćuju rate.

Narodna banka Srbije donela je dve nove olakšice koji bi trebalo da olakšaju korisnicima otplatu.

- Iskorišćen je termin ovo su mere za ne daj Bože, mene to jako plaši. Šta je to ne daj Bože, jer u ovoj situaciji stambeni kredit mogu da ga ispalćujem ovom dinamikom, ne znam koja je svrha produžiti ga za još 5 godina što znači da ću čekati još 20 umeso dosadašnjih 15 godina da bih otplatio stan, ali ako dođe to ne daj Bože, e to je ono što me brine - rekao je Milan Rašević, korisnik kredita, i dodao:

- Ali opet to je s druge strane kredit, to niko ne želi u svom životu, naročito ne da ga prolongira. Sad ne znam da li možemo da nazovemo ove mere dobrim i povoljnim ili kao nužno zlo. Ja bih pre glasao za ovo drugo.

foto: Kurir televizija

Banka dužniku koji se suočava sa problemima u izmirivanju obaveza moći nesmetano da produži rok za otplatu kredita, ali taj rok mora da bude kraći od devet godina.

- Ovo su odlične odluke iz više razloga. Najpre, štite se oni građani koji ne mogu da izmiruju obaveze, a s druge daje stabilnost bankarskom sektoru - rekao je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

foto: Kurir televizija

Iz udruženja potrošača podsećaju na najavu udruženja banaka da je ovakva olakšica spremljena kao krajnja mera za najugroženije grupe korisnika kredita.

- Sve ono što od NBS dolazi u vidu preporuke, a ne obaveze prema bankama ostavljeno je bankama na njihovu dobru volju da li će oni to da primene ili ne. Obično je pitanje da li je povoljnije sada uzeti promenjiu ili fiks kamatnu stopu i nas to često pitaju ljudi, ali to isto ne može da se predvidi niko ne može da predvidi kako će u narednom periodu da se kreću ti promenjivi elementi - rekao je Dejan Gavrilović, iz Udruženja potrošača.

foto: Kurir televizija

Naš sagovornik dodaje da su osetna povećanja prisutna u otplati stambenih kredita, gde je rata veća i za nekoliko desetina evra u odnosu na dinarske gde je rast minimalan. Ono što je svakako savet svim korisnicima jeste da ko je u mogućnosti kredit otplati sa kraćim rokom kako bi kredit bio jeftiniji umesto rastezanja tog perioda što automatski povećava ukupnu kamatu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs