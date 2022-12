MRAZ NEĆE POTRAJATI! Strpite se još malo, uskoro otopljavanje, a u nekim delovima Srbije MOŽETE U ŠETNJU U DUKSU!

Noć ka utorku biće pretežno vedra i hladna uz mrazeve od -5 do -2, a lokalno će biti i oko -8 stepeni Celzijusa, posebno nad predelima gde bude snega na tlu, navodi meteorolog Marko Čubrilo.

- U utorak malo do umereno oblačno, suvo i hladno uz dnevni maksimum od -1 do +4 stepena Celzijusa. U sredu sledi promena sinoptike. Sa razvijanjem novog, sekundarnig, ciklona nad Sredozemljem, ka nama se pokreće strujanje vlažnog, ali i toplijeg vazduha sa juga tako da će u sredu uz naoblačenje povremenih padavina uglavnom biti nad južnim i istočnim delom regiona jer bi se taj prvi ciklon kretao preko Sicilije dalje na istok. Uglavnom će to biti kiša, koja bi lokalno nad jugom Srbije mogla biti i dosta jaka – kaže Čubrilo.

U početku bi osim kiše na severu i istoku regiona moglo biti i slabog snega ili čak kratkotrajne ledene kiše. Južni vetar će tokom dana jačati, posebno na planinama i u košavskom području gde će uveče na jugu Banata biti i olujnih udara. Posle slabog jutarnjeg mraza u sredu maksimum do +3 do +8, samo na istoku Srbije oko -1 stepen Celzijusa.

U četvtak malo do umereno oblačno uz dalje otopljenje, košava će na kratko oslabiti, a uveče ponovo jačati. Dnevni maksimum iznad proseka za ovaj deo godine i trebao bi se kretati od +5 do +12 stepeni Celzijusa, samo na istoku Srbije oko +1 stepen Celzijusa.

U petak pod uticajem novog ciklona biće promenjljivo oblačno i nad većim delom regiona veoma toplo vreme za ovaj deo godine.

- Biće česte pojave kiše, na jugu je moguća i grmljavina, a lokalno ponovo može biti vrlo obilnih padavina. U košavskom području jaka, topla, košava koja će sredinom dana oslabiti i prestati, a na planinama jak južni vetar. Posle podne na severu Srbije počinje upad hladnijeg vazduha uz okretanje vetra na seveozapadni smer i jače zahlađenje. Dnevni amksimum biće od +8 na severozapadu do oko +17 ponegde nad fenskim delovima regiona – kaže meteorolog.

Kao posledica toga, kiša će kasno posle podne i u toku noći ka suboti brzo prelaziti u sneg, prvo na visinama preko 600 metara nadmorske visine, a zatim se snežne padavine očekuju i u nižim predelima, posebno na severozapadu regiona.

- Sumirano, pred nama su velike temperaturne oscilacije koja će nas iz mraza i snega ponovo voditio ka prolećnom tipu vremena, dok je za naredni vikend ponovo moguće jače i kraće zahlađenje. Signala za neko duže i izraženije zahlađenje u ovom momentu nema – zaključuje Čubrilo.

(Kurir.rs)