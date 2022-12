RODITELJI UČENIKA OŠ "LJUBA NENADOVIĆ" BESNI: Deca nam se smrzavaju, ne puštaju ih da uđu dok ne zvoni! Evo šta kaže direktor

Roditelji učenika OŠ "Ljuba Nenadović" u Žarkovu, tvrde da im se deca smrzavaju ispred škole i da im se ne dozoljava da u ustanovu uđu sve dok se ne oglasi školsko zvono, odnosno pet minuta pre početka nastave!

- U četvrtak po onom pljusku direktor OŠ "Ljuba Nenadović" je zabranio da se deca puste u školu, nego tek kad zvoni (5 minuta pre početka nastave). U ponedeljak je pustio da deca uđu u hol škole da se ne smrzavaju jer smo se mi, roditelji žalili, ali već juče je opet rešio da drži decu po onoj hladnoći do zvona napolju - navodi se u objavio roditelja, koji su snimak deca koja sa kišobranima stoje ispred škole objavili na Instagram stranici Serbia live Beograd.

Oni se pitaju zašto je problem da deca budu puštena ranije u školu.

- Puni su domovi zdravlja bolesne dece, da li treba još više njih da se razboli? U pitanju su deca od I do IV razreda, mada ne puštaju ni starije đake - navodi se u objavi roditelja.

Sa druge strane, direktor OŠ "Ljuba Nenadović", Đuro Kosić tvrdi za Kurir da on nije doneo odluku kojom bi se deci branio ulazak u školu pre početka nastave.

- Moguće da ih dežurni nastavnik nije pustio, proveriću. Ne mogu da tvrdim da se to nije desilo. Rešićemo to, neće se deca smrzavati. To se više neće dešavati, ali ja nisam doneo takvu naredbu - rekao je Kosić.

