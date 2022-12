KOCKA JE DANAS LAKO DOSTUPNA DECI! Stručnjak za Kurir TV otkrio: Deca uče najviše po modelu svojih IDOLA I RODITELJA

Tokom prethodne tri godine čak 16 maloletnika zavisnih od klađenja lečilo se na Institutu za mentalno zdravlje, a najmlađi ima samo 12 godina.

Mnogi maloletnici u ovoj ustanovi leče zavisnost od narkotika i alkohola, a često su zavisni i od sve tri pošasti.

Jelena Manojlović, psihoterapeut i koordinator tima SOS centra za prevenciju lečenja patološkog kockanja, gostovala je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakla ovog poroka.

Naime, voditeljku Milicu Marković interesovalo je zbog čega mladi sve ranije počinju da se odaju porocima.

- Tu je laka dostupnost, kockarnice i kladionice su na svakom koraku.U Srbiji postoji preko 5.000 kladionica, a oko 3.800 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Ta cifra sama po sebi govori. Tu je i agresivni marketing odnosno ne postoji televizijski kanal koji ne reklamira bilo koju vrstu kockanja. Javne ličnosti propagiraju kockanje, ali i uspešni sportisti propagiraju kladionice - rekla je Manojlović i dodala:

foto: Kurir Televizija

- Deca kojoj su uzori te javne ličnosti, upavo po modelu ako njihovi uzori to rade zašto ne bismo i mi. Zatim učenje po modelu iz porodice u smislu ako se nihovi roditelji klade, čak iako je to rekreativno klađenje gde se odigra jedan tiket i ne isprati utakmica, ta deca to usvajaju kao neki šablon ponašanja. Zatim je tu socioalo ekonomski status društva gde je kod nas inflacija i sve su to pokazatelji kako može do zavisnosti kod dece.

