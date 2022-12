MINISTAKA GRUJIČIĆ ZA KURIR O SMRTI ŽENE POSLE SMANJENJA GRUDI: Inspekcija Ministarstva juče nije mogla da uđe u ordinaciju

Povodom smrti Branke Vasović (49), koja je preminula 16. decembra posle operacije smanjivanja grudi u ordinaciji za plastičnu i estetsku hirurgiju "Dušanović" u centru Beograda, ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić za Kurir kaže da je Ministarstvo zdravlja poslalo odmah juče, kad je Kurir prvi izvestio o ovom slučaju, inspekciju na adresu ordinacije u Ulici admirala Geprata.

Branka Vasović foto: Ustupljena fotografija

- Poslali smo odmah juče inspekciju na tu adresu, u tu ordinaciju, ali je bila zatvorena. Naša zdravstvena inspekcija će otići i danas, još nemam informaciju da li su već bili, da li je otvorena ordinacija. U svakom slučaju oni će otići, pogledati svu dokumentaciju za lečenje te žene, razgovarati tamo sa lekarima i sestrama. Onda ćemo sačekati izveštaj obdukcije, koja je urađena, ali će rezultati biti saopšteni naknadno - kaže za Kurir Grujičićeva.

Danica Grujičić foto: Shutterstock, Printscreen

Dodaje da će verovatno biti sproveden i vanredni spoljašnji stručni nadzor.

- Uvek sam za to iz jednostavnog razloga što onda pozivate ljude koji se bave tom vrstom patologije, koji nisu lečili pacijentkinju, koji iz jednog potpuno objektivnog ugla sagledaju čitavu situaciju. I onda zajedno s nalazom s obdukcije kažu da li je to moglo da se desi i u nekoj drugoj ordinaciji, da li su joj u ovoj ordinaciji ukazali pomoć koja je bila potrebna, da li su imali uslove za to. Ako nisu imali uslove za to, zašto nisu imali - navodi Grujičićeva i dodaje da, kada su, takve stvari u pitanju ne treba davati preliminarne izjave o uzroku smrti nego tek onda kad se tačno zna šta se desilo.

Ordinacija "Dušanović" foto: Suzana Trajković

Podsetimo, Branka Vasović operisana je 16. decembra u ordinaciji "Dušanović", a zbog zahvata smanjenja grudi došla je iz Nemačke u Beograd. Operacija je, prema rečima njenog brata Nikole Vasovića, trajala šest sati, a Brankinoj ćerki je rečeno da je sve proteklo u redu. Međutim, nešto pre 21 sata istog dana, Branka je ustala i otišla do kupatila, gde se srušila i ostala bez svesti. Hitna pomoć ju je, kako tvrdi brat Nikola, tek posle jednog sata odvezla u Urgentni centar. Tu je pokušan nastavak reanimacije, koju je izvela ekipa hitne, ali bezuspešno. Smrt je proglašena u 22:20 u Urgentnom.

Policija je obavila uviđaj, a Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo obdukciju sa toksikologijom.

Kurir.rs/J.S.S.