TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Karadak pronađen mrtav u kanalu DTD

Kod Železničkog mosta u kanalu DTD u Karavukovu kod Odžaka, u subotu je, 26. dan otkako je nestao, pronađeno telo meštanina ovog sela Zorana Antanasijevića (61), zvanog Karadak.

Njegovoj supruzi Valentini je informacija o tome saopštena u 16 časova, a do 21 sat su vatrogasci izvlačili telo iz vode.

Karadak, koji je od kuće otišao 28. novembra oko 14 sati, poslednji put je viđen kako ide prema kanalu DTD, duž stare pruge prema Srpskom Miletiću, ali potraga za njim nije davala rezultate. Očajna supruga je svaki dan na svom fejsbuk-profilu molila da se on vrati živ i zdrav i do poslednjeg trenutka nije gubila nadu da će se to dogoditi.

Njegovo telo je u kanalu otkrio jedan od lokalnih pecaroša.

Pretpostavlja se da se Antanasijević, koji je bio invalidski penzioner, a u selu i okolini je bio poznat kao muzičar i rekorder u dobrovoljnom davanju krvi, namerno utopio, ali će uviđaj i obdukcija na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu utvrditi tačan uzrok smrti, s obzirom na to da postoji mogućnost i da je pao, jer je bolovao od epilepsije.

Antanasijević je 16 godina živeo sa suprugom Valentinom i njenim vanbračnim sinom, sa kojom nema dece, a iz prvog braka ima sina. Sahrana će biti u ponedeljak, u 14 časova.

(Kurir.rs/Novosti)