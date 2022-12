DANAS PROLEĆNE TEMPERATURE, ALI UPALJEN METEO ALARM: Stiže jače naoblačenje, RHMZ najavljuje i sneg EVO KADA

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, osim u Negotinskoj Krajini i mestima gde se magla bude duže zadržala, a u Vojvodini će biti malo i umereno oblačno.

Tokom jutra po kotlinama i rečnim dolinama magla će smanjivati vidlјivost na manje od 100 m, zbog čega je na snazi meteo alarm u pojedinim delovima Srbije.

Uveče i tokom noći na severu Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Duvaće slab i umeren vetar, južnih pravaca, koji će tokom noći u Vojvodini biti u skretanju na zapadni pravac.

Najniža temperatura biće od - 1 do 7, a najviša od 8 u Negotinskoj Krajini do 18 stepeni u zapadnoj Srbiji.

Prognoza za naredna tri dana

Utorak

Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sredinom dana sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje najpre sa severa. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od -1 do 9 stepeni, a najviša dnevna od od 10 do 14 stepeni.

Sreda

Ujutro slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i hladnije, osim u južnoj Srbiji gde se očekuje nešto više oblačnosti i moguća slaba kiša, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 3 stepena, a najviša dnevna od 6 do 11 stepeni.

Četvrtak

Malo i umereno oblačno i malo toplije, tokom noći na severu Srbije naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab do umeren jugoistočni. Najniža temperatura -1 do 5 stepeni, a najviša dnevna 7 stepeni u Timočkoj Кrajini do 16 stepeni u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

(Kurir.rs)