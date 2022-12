ROĐENA JE S DAUNOVIM SINDROMOM, A SA PET MESECI OTKRILI SU JOJ RAK KRVI: Srna je danas dobro zahvaljujući donoru iz Nemačke

U Srbiji lekari ranije nisu imali slučaj da treba da rade transplantaciju koštane srži od nesrodnog donora detetu koje ima Daunov i mijelodisplastični sindrom, vrstu kancera krvi. A i takvih transplantacija se malo radi u svetu, svega njih dvadesetak godišnje...

Nisu lekari imali tako specifičan slučaj sve dok u bolnicu nije došla Srna Dragojević. Mala heroina prelepog osmeha ima dve godine, a iza nje je mnogo dana provedenih u bolnici. Ne ide u vrtić. Ne igra se s drugarima. Ni ona ni njen stariji brat. Ne može u goste, niti joj gosti mogu doći. Ipak, ni ona, ni mama, tata i bata ne odustaju od toga da joj bude bolje. Iako je nekad delovalo kao da se svet ruši, pokazalo se da je ljubav jedne porodice jača od nevidljivog neprijatelja.

Uroš Dragojević, otac devojčice, za Kurir kaže da je Srna rođena kao beba iz uredne trudnoće.

- Testovi nisu pokazivali problem s plodom. Tek kad je došla na svet 8. septembra 2020. godine, lekari su posumnjali na Daunov sindrom. Počeli smo da se navikavamo na to da će imati ograničene mogućnosti. Radovali smo se svakom njenom napretku. A onda je, kad je imala pet meseci, otkriveno da ima mijelodisplastični sindrom.

Lekari su odmah kao rešenje naveli transplantaciju koštane srži.

- Supruga, sin i ja smo poslati na tipizaciju da bi se videlo da li ima poklapanja. Ipak, niko nije bio podudaran. A njen stariji bata je imao najveće šanse za poklapanje, iako je to bilo samo 25 odsto. Nismo imali srodnog donora, počeli smo da sakupljamo novac preko fondacija i tražimo donora. U međuvremenu smo odlučili da dete leži na Institutu za majku i dete. Tamo je dobijala hemoterapije, njena koštana srž je uništavana. A paralelno s tim, mesec i po dana od dolaska u bolnicu pojavio se i donor! - priseća se otac.

Kaže, šanse su bile male, ali se čudo ipak desilo.

- Donor iz Nemačke star 21 godinu imao je poklapanje sa Srnom od 100 odsto! On je pronađen u Registru donora. Srna je transplantirana pre nešto više od godinu dana. Ne mogu lekari da kažu da je ozdravila, potrebno je vreme za to. Njeni rezultati su dobri, ali je potrebno da prođu od dve do pet godina da bi se reklo da je ozdravila. Njeno stanje ide u dobrom pravcu i nadamo se najboljem - kaže tata.

Čuvaju je kao malo vode na dlanu.

- Trenutno izolujemo Srnu, čuvamo je i od najmanjeg virusa koji može da je ugrozi. Ona je živa osoba koja će najbolje da apeluje na ljude da se priključe Registru davalaca koštane srži. Ona dokazuje da nekad jedina šansa za život može da dođe upravo odande. S. T.

Obratite pažnju Nemamo dovoljno prijavljenih Od početka godine do kraja septembra u Srbiji je urađeno 25 nesrodnih transplantacija matičnih ćelija, a prošle godine je taj broj bio 28. Često je transplantacija matičnih ćelija jedini put ka izlečenju bolesti kao što su akutna leukemija, aplastična anemija, imune deficijencije, urođeni poremećaji metabolizma... Da bi se za što veći broj pacijenata pronašao odgovarajući nesrodni davalac, potrebno je najmanje 100.000 prijavljenih u Nacionalnom registru, a trenutno je taj broj nešto iznad 12.000 upisanih.

Važno o donorstvu Registru mogu da pristupe zdrave osobe koje imaju između 18 i 45 godina, koje ne boluju od teških oboljenja srca, pluća i bubrega, malignih i autoimunih oboljenja

Kad se jednom prijavi, podaci o toj osobi ostaju u Registru dok ne napuni 60 godina

U slučaju da naši pacijenti ne nađu nesrodnog davaoca u granicama države, traži se dalje u inostranstvu, preko svetskog registra, što dodatno usporava proces izlečenja

Šansa za uspešnost transplantacije matičnih ćelija povećava se za 30 odsto ukoliko je donor sa istog geografskog područja

