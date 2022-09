ŽIVOTNA PRIČA PEŠIĆEVE SVIMA NATERALA SUZE NA OČI: Sad je voditeljka, uživa u braku, ima dete, a evo šta je otkrila u rijalitiju

Voditeljka Jelena Pešić sada uživa u ljubavi i braku sa Mladenom Vuletićem, nedavno su dobili dete, a jednom prilikom rastužila je celu Srbiju.

Naime, dok je Jelena bila u "Zadruzi" pričala je o svom bratu koji ima Daunov sindrom, a jednom ju je i posetio u rijaltiju. Ona je otkrila da je porodica dala mnogo novca na njegovo lečenje.

"On je presrećan to kad čuje da ga pozdravljamo. Znaš li ti šta je to za njega... On voli tkao da izmišlja neke priče kad nije u centru pažnje. Samo da privuče pažnju, voli tako to. Peca je prvi od nas. U to vreme nisu ni rađene te analize, a sad se to radi. Dve nedelje pre, kad je krenuo porođaj, videli su da nešto nije u redu. Mami su rekli obavezno da rodi još dece, zbog njega. Ali videli ste, Peca je dosta napredovao. Čak smo nekad i strogi prema njemu, nije bilo povlastica, da ga šuškaju, a on je išao u tu specijalnu školu i bio je malo loše, loše su uticala ta deca na njega, na njega bolje utiče okruženje kao mi", pričala je Jelena u rijalitiju:

- A posle je nastavio školovanje privatno, dolazili su profesori kod nas kući. On po ceo dan peva, i svuda ga ima, igra folklor, ide na košarku, vozi motor, ide sa košarkašima. To mnogo znači za njegov razvoj, a ta deca su generalno odbačena.

