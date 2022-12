ZA NOVU GODINU DEŽURAJU VATROGASCI, NE STIŽU NI DA JEDU! Prskalice za čas planu, vatra sa jelke može da uhvati zavesu, pa ceo stan

Petarde, prskalice, lampice na jelci i vatromet. Ovo su stvari bez kojih je mnogima doček Nove godine nezamisliv. Ipak, svaka od ovih stavki može da bude i potencijalni uzrok tragedije!

Sve te stvari veoma su zapaljive, i ako se njima rukuje mora se voditi računa jer mogu da budu veoma opasne, kaže za Kurir Dragan Miković, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd.

Kaže, pirotehnikom bi trebalo da rukuju samo osobe koje su za to obučene.

- Naša preporuka svake godine je ista - da se ova sredstva ne koriste. Ipak, ovo su proizvodi koji su dostupni svima. Ljudi često nisu svesni da samo jedan sekund nepažnje može da dovede do toga tragedije. Ako vatrometom na primer rukuje neko ko za to nije obučen, on na primer može da se ispali u stranu, da nekome upadne kroz prozor u stan, ili da padne na automobil i da nastane prava tragedija - navodi Miković.

Dodaje, ne samo što ljudi koriste pirotehniku a da za to nisu ovlašćeni, nego je ni ne koriste po uputstvima. Posebno je opasna kupovina vatrometa, pa i prskalica i petardi na ulici. To su proizvodi koji nisu prošli kontrole. Sve i ako nek kupuje ove proizvode, onda to barem treba da pazari u ovlašćenim radnjama.

- Postoje radnje koje su ovlašćene za prodaju pirotehnike i tamo se prodaju proizvodi koji su prošli određenu kontrolu. Svakako je preporuka ipak to ne kupovati, a distribuiranje te robe maloletnim osobama je strogo zabranjena. Deca ipak lako dolaze do ovih opasnih sredstava. Takmiče se ko može da ih drži duže u šaci, stavljaju ih u flaše limenke, bacaju po podrumima i šahtama. Kada se to desi završavaju u bolnicama sa teškim povredama, vatrogasci i lekari znaju kojih su oni razmera. Takođe, opasne su i prskalice, jer je na primer jedna žiška iz prskalice dovoljna da se razvije temperatura od čak nekoliko stotina stepeni!

Naravno, zavisno od toga na koji materijal zavisi da li će buknuti požar. Ističe, dok se svi vesele tokom novogodišnjih i božićnih praznika, vatrogasci su u pripravnosti.

- Kod nas u stanici, kao i svake godine, dežuraju ekipe. Da, trpeza postoji, ali se iz godine u godinu dešava da ona ne bude pojedena. Iako je zajednička večera na stolu, ekipe su po terenima na svaku prijavu, a posao nam nekad olakšavaju i društvene mreže zahvaljujući kojima nekad informacija brže stigne do nas nego inače. Osim što pirotehničkim sredstvima rukuju osobe koje za to nisu obučene, u domovima su opasnost ukrasne dekoracije čiji kvalitet nije ispitan.

Zbog pirotehnike možete i u zatvor Prema Zakonu o javnom redu i miru, član 17, svako ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost gradana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova. Ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost gradana - kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Ko ove prekršaje izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

- Bilo je situacija da se sugrađanima zapale svećice na jelci. Nekad one budu lošeg kvaliteta, nisu testirane, ili se pak zagreju i u dodiru sa na primer zavesom može da bukne vatra. Ako one imaju i na primer kabl koji je lošijeg kvaliteta, to je takođe opasno.

- Ni lampice, baš kao ni mirišljave sveće na primer ne treba ostavljati bez nadzora. Lampice treba gasiti, štaviše, kad god se izađe iz prostorije. Novogodišnje jelke, bilo da su prirodne ili veštačke su veoma zapaljive, baš kao i zavese. Ako na takvom mestu bukne požar, on se veoma brzo širi - ističe Miković.

Suzana Trajković

