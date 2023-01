PRINC FILIP ZA KURIR TV: U dobrim sam odnosima s porodicom Karađorđević, ali ne SA MAĆEHOM KATARINOM! Evo gde sad živi sa suprugom

Na Vidovdan 2020. godine, princ Filip iz dinastije Karađorđević, sa svojom suprugom Danicom, preselio se u Beograd.

Oni trenutno žive na Vračaru, tvrde da vode normalan život, ali da se nalaze u krugovima porodica koje imaju tradiciju, pa se tu nalaze razni prestolonaslednici ili rođaci kraljevskih porodica.

foto: Kurir TV, Profimedia

Potomci najcenjenijih srpskih vladara i podizača Prvog srpskog ustanka pričali su o socijlanim problemima, agoniju kroz koji prolazi čitav svet, ali i njihovim putopisima i diskutovanjem sa čelnim ljudima na ove teme.

foto: Kurir televizija

Gosti u jutarnjem programu su upravo Karađorđevići, Princ Filip i princeza Danica.

Filip je prvo pričao o turbulentnom periodu kroz koji prolazimo, dotakao se nakratko svog brata i pričao socijalnim problemima.

- Prošla godina, ali i nekoliko godina unazad su bili baš turbulentni za čitav svet, Srbiju, ali i moju porodicu. Moj stariji brat Petar je abdicirao u moju korist i to je bio veliki trenutak za porodicu. Želim da zaštitim želju mog starijeg brata za privatnošću, kao i to da može da živi život van velike scene. Što se tiče Srbije i porodice Karađorđević, smatram da moramo biti glasni, da govorimo u ime ljudi koji nemaju glas. Moja supruga i ja dosta putujemo Srbijom i regionom i želimo da čujemo ono što ljudi imaju da nam kažu - poručio je princ Filip.

Nakon toga, kratko se osvrnuo na konkretne probleme koje je primetio u svim tim razgovorima:

foto: Kurir televizija

- Danas je veliki problem to što se vlast mešaju u razne aspekte života. Sve o čemu pričamo, na kraju se svede na politiku. Ja želim da govorim o problemima kao što su životna sredina, pa čak i ekonomija i monetarni problemi. O svemu onome što bi trebalo da bude u javnom diskusu.

Odmah zatim, princeza je spomenula dinamičnost okruženja i razgovora u kojima se nalaze.

- Mi po putovanjima i ostalim prilikama gledamo da budemo u kontaktu sa tim ljudima i da pružimo našu podršku. To nisu političari, već porodice koje imaju svoju istoriju. To je jedna plemenita stvar i deo u koji smo se odredili i predali toj ulozi. Ona je posle prerasla u diplomatsku ulogu u odnosu na Filipove rođake u kraljevskim i aristokratskim porodicama. Naprimer, prestolonaslednica švedske, buduća kraljica, ona je kuma na našem venčanju. Isto tako prijatelji i rođaci iz porodice Bonaparta. Postoje mladi krugovi u kojima se mi krećemo i mislim da je značajno da Srbija ima svoju poziciju u svemu tome - tvrdi Danica, pa je otkrila jednu interesantnu konstantaciju kada se nađe u pomenutom društvu:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:10 PRINC FILIP KARAĐORĐEVIĆ ZBOG MAĆEHE IZBAČEN SA DVORA?! Šokantna otkrića kraljevske porodice, EVO SA KIME SE DRUŽE!

- Oni mi uvek napomenu kako su bili u Beogradu. Samim tim shvatam da je mnogim ljudima Beograd interesantan. To je jedan intrigantan grad, a primećujemo da su situacije iste, izazovi su identični u svim zemljama.

Iako sve ovo deluje uzvišeno i neprohodno, ipak se podvlači pitanje zbog čega njihove aktivnosti nisu pobrojane na zvaničnom sajtu porodici, pa je princ Filip dao svoj komentar, spomenuvši i dvorac u kojem ne bivstvuju.

- Takva je situacija. Kada smo se preselili u Beograd, naš izbor je bio da ne živimo u dvorskom kompleksu, već smo na Vračaru i tako smo bliži narodu, jednostavno, normalno živimo. Ja imam sjajan odnos sa ocem, on je glava porodice, ali nemam baš dobar odnos sa njegovom drugom suprugom. Zasad je to uredu, mi živimo svoj normalan život, činimo svoje aktivnosti i to je njihov izbor da mi ne budemo u dvorskom kompleksu. Doduše, mi imamo svoje planove, a to su putovanja širom Srbije i trudimo se da pokažemo njene probleme, ali i lepote - rekao je princ.

Nakon toga, opravdao je svoje neznanje srpskog jezika rekvaši da je težak za savladati, ali da mu je drago jer je njegovom sinu srpski maternji jezik.

foto: Kurir televizija

- Trudim se da naučim jezik, to je problem koji se vuče godinama. Ja sam vaspitan i odrastao sam izvan Srbije, odnosno u kući u kojoj se srpski nije pričao. Srpski je težak jezik, nije kao engleski, ali ja radim na tome. Interesantno je to da je maternji jezik mog sina Stefana upravo srpski - rekao je Filip, pa je komentarisao da li oseća dužnost, sa obzirom na to iz koje porodice dolazi, da bi ipak trebalo da vlada srpskim jezikom:

- Osećam, ali istovremeno je velika odgovornost. Ponosan sam jer sam deo ove fantastične dinastije. Moja supruga i ja smo stalno sa narodom, kroz putovanja ga upoznajemo, veoma slično kao što su to činili Kralj Petar prvi i Kralj Aleksandar prvi. Imajući u vidu titulu koju imam, ja sam veoma ponosan na nju i to mi je velika čast, jeste da je teško, ali to je prilika koju moramo da iskoristimo i da zaštitimo porodične vrednosti, tradiciju i jedinstvo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs