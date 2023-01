OVO KUPUJEMO SVAKI DAN, PEKARI SMANJILI GRAMAŽU, A PODIGLI CENU: Nismo ni svesni kako nas obmanjuju!

Pojedini pekari u Beogradu zakidaju na gramaži raznih vrsta specijalnih hlebova i peciva, a cena je ostala ista ili je, prateći inflaciju, skočila od 10 do 15 dinara! Zaposleni u nekim prestoničkim pekarama tvrde da pojedini vlasnici "ukradu" potrošačima i do 50 grama po vekni, što su dva do tri parčeta hleba, zavisno od debljine kriške.

Naime, vekna hleba iz pekara iz godine u godinu menja izgled, ukus i kvalitet, daleko je od standardizovane, a potrošači tvrde da današnji hleb nije ni nalik onom od pre dvadesetak godina.

foto: Profimedia

- Kada je prošle godine počela da raste inflacija i kada su cene namirnica počele da skaču, domaći hleb je kod nas u pekari na Zvezdari koštao 55 dinara, dok su neke druge vrste naših hlebova bile skuplje pet do deset dinara.

Kako je vreme odmicalo, poskupljenja su bila sve zastupljenija, a smanjene su i gramaže nekih proizvoda i slatkiša. Tu praksu su počeli da primenjuju i vlasnici još nekih pekara - navodi za Kurir radnica jedne veće pekare na Zvezdari i dodaje:

- Počela je da se smanjuje gramaža naših hlebova, a zatim i nekih peciva poput kroasana, kalcona... Nije se smanjivala samo gramaža testa, već se gledalo da se uštedi i na kremu, čokoladi, šunki i ostalim namirnicama koje ulaze u sastav nekih peciva i sendviča.

Ona tvrdi i da su cene vremenom dodatno podigli.

foto: Shutterstock

- Do sada je hleb poskupeo za 15 dinara, a gramaža nekih vekni manja je do 50 grama, a prodaje se po deklaraciji od 500 grama. To je prvobitno izazvalo negodovanje zaposlenih, a zatim i potrošača koji su verovatno na osnovu izgleda primetili da su vekna ili kroasan manji. Iako 15 dinara na prvi pogled nije mnogo, za hleb je to i te kako puno jer se on kupuje gotovo svakodnevno.

Zbog toga savetujem sve potrošače koji ne kupuju hleb "sava", kojem država garantuje i cenu i težinu, već preferiraju neke druge vrste hlebova iz pekara da na licu mesta traže da im zaposleni izmeri veknu.

Mladen Alfirović iz pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) kaže za Kurir da zakonom nije regulisana ta stavka da li potrošač može na licu mesta pri kupovini da traži da prodavac izmeri veknu.

foto: Printscreen/Youtube/ kanal9tvns

- To ipak zavisi od pravila kuće. Ukoliko u objektu postoji merna vaga koja je na usluzi potrošačima, onda oni mogu i imaju pravo to sami da urade. Mogu da zatraže od prodavca jedino ako su takva pravila kuće. S druge strane, može da izmeri veknu kada dođe kod kuće. Svakako je to protivzakonito i nijedan trgovac, odnosno pekar, ne bi smeo to da radi jer je to dovođenje potrošača u zabludu - ističe Alfirović.

Dodaje i da potrošač ima pravo da u tom slučaju pekaru prijavi nadležnoj tržišnoj inspekciji.

Davno prošlo vreme Vekna hleba "smršala" foto: Printscreen Stariji građani kažu da se sećaju da, kad su kao deca sa majkama odlazili u pekare i radnje i kupovali "kilo hleba", to je zaista i bilo kilo hleba, da je posle taj "kilo" postao 800 grama, pa 600, pa s vremenom je "smršao" na veknu od pola kilograma... A svako smanjenje gramaže nije značilo i smanjenje cene. Tako je očigledno i sada.

- Stvarna gramaža proizvoda mora da odgovara deklaraciji i ovakva situacija se može smatrati obmanom potrošača.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

03:16 Kako da povratitte novac ako vam vodootporna obuća propusti: Stručnjak otkrila cake kako nas trgovci varaju