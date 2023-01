SVETSKI TREND SVE POPULARNIJI KOD NAS! Platite telefonom sigurno i brzo

Beskontaktna plaćanja su realnost i kod nas i sve češći izbor potrošača prilikom plaćanja.. Brzina, praktičnost i jednostavnost ono su zbog čega se daje prednost ovom metodu plaćanja, i to je trend koji je aktuelan kako u svetu, tako i u Srbiji. Upravo u skladu sa svetskim trendovima, dolazi i najnovije unapređenje u domenu beskontaktnih plaćanja - mogućnost da se plaća mobilnim telefonom. Ako ste se ikada pitali kako plaćati mobilnim telefonom, odgovor je jednostavan – kroz mobilne novčanike, a mi vam donosimo sve informacije koje su vam potrebne kako biste isprobali ovu modernu, sigurnu i brzu platnu metodu.

Šta je mobilni novčanik?

Ukratko, to je mobilna aplikacija koja menja vaš novčanik. To znači da u ovu sigurnu aplikaciju možete da smestite svoje platne kartice, kartice programa lojalnosti, boarding karte za putovanja avionom, čak i kovid pasoše, dakle sve ono što stavljate u svoj novčanik.

Kako novčanik, a mobilni?

Napredak tehnologija omogućio je da napravite digitalnu verziju svoje kartice i da je smestite u mobilni novčanik. Kao kada otvorite pravi novčanik, u mobilnom novčaniku ćete videti sve svoje kartice i moći da birate kojom želite da platite. Kartice smeštate u novčanik tako što kada otvorite aplikaciju novčanika, kliknete na „+“ ili „Add to wallet“, slikate svoju karticu ili ručno ukucate tražene podatke, kako god vam više odgovara, i to je to, digitalna kartica je našla svoju pregradu u mobilnom novčaniku.

Kako se u stvari plaća mobilnim novčanikom?

Tako što prislonite mobilni telefon na POS terminal na kasi, dakle na isti način kao što beskontaktno plaćate svojom platnom karticom.

Da li je to sigurno?

Da, jer zahvaljujući tehnologijama na kojima se mobilni novčanik zasniva, vaši pravi podaci se ne vide, ne čuvaju i ne dele. Pored toga, za svako plaćanje koje želite da obavite potrebna je neka vrsta potvrde ili akcije sa vaše strane, pri čemu se u pogledu sigurnosti najviše ističe biometrija, odnosno skeniranje otiska prsta ili lica jer su to „šifre“ koje ne možete da zaboravite ili izgubite.

Da li se mobilnim novčanikom plaća na nekim posebim mestima?

Ne, nije potrebno da tražite neke posebne lokacije i oznake, jer se mobilnim novčanicima može plaćati svuda gde se plaća beskontaktno. U Srbiji, to je skoro svuda gde se plaća karticama, od supermarketa, preko kafića, pa sve do parkomata.

U našoj zemlji dostupni su Apple Pay, Google Pay i mobilni novčanici banaka izdavaoca kartica, a korisnicima Mastercard kartica ova opcija je dostupna u sledećim bankama: Banca Intesa, Banka Poštanska štedionica, NLB Komercijalna banka, OTP banka, ProCredit banka, Raiffeisen banka, UniCredit banka i Halkbanka.

Promo