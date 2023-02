KURIR SAZNAJE! ELEKTRIČNI TROTINETI PROTERANI SA TROTOARA: Doneta ključna odluka, poznate obaveze vozača i VISINA KAZNI

Prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, osobe koje upravljaju električnim trotinetima tretiraju se, istovetno onima na rolerima i skejtbordovima, kao pešaci.

Ali otkako su se pojavili na našim ulicama, vodi se polemika u javnosti, jer se građani žale da ih svojom brzinom zastrašuju dok prolaze mimo njih na trotoarima i da predstavljaju veliku opasnost.

Nedavni tekst u Kuriru na ovu temu ponovo je pokrenuo raspravu stručnjaka po medijima o onome šta će izmene i dopune pomenutog zakona doneti. A doneće mnogo. Srbija će prvi put regulisati korišćenje električnih trotineta, ali i drugih sličnih prevoznih sredstava koji spadaju u "kategoriju mikromobilnosti". Procena je da ih trenutno ima više od 250.000.

Pojasnio sve detalje - pukovnik policije Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije foto: Petar Aleksić

U razgovoru s pukovnikom policije Slavišom Lakićevićem, načelnikom Uprave saobraćajne policije, donosimo najvažnije predloge koji bi uskoro trebalo da se nađu pred Vladom Srbije, a potom i poslanicima Narodne skupštine.

Ono što sve najviše interesuje - hoćemo li i dalje viđati e-trotinete na trotoarima namenjenim isključivo pešacima?

- Vozači neće moći da upravljaju električnim trotinetom na trotoarima, pešačkim zonama i pešačkim stazama. Ovo pitanje je bilo jedno od onih o kojima je radna grupa dugo raspravljala. Na kraju smo - vođeni željom da se po svaku cenu sačuva bezbednost pešaka, koji su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju, ali i vođeni iskustvima većine evropskih zemalja - doneli ovakvu odluku.

Kuda će moći da se kreću?

- Primarne površine na kojima se moraju kretati električni trotineti su one površine koje koriste i biciklisti. To su, dakle, biciklističke staze, biciklističke trake i pešačko-biciklističke staze.

Ovakve scene više nećemo viđati foto: Shutterstock

Koliko će za njih biti ograničenje brzine na biciklističkim stazama?

- Za razliku od vozača bicikala, koji se biciklističkim stazama ne smeju kretati brzinom većom od 35 km/h, za vozače električnih trotineta nije propisano ograničenje brzine na tim površinama, s obzirom na to da će u saobraćaju smeti da učestvuju samo trotineti čija je najveća konstruktivna brzina 25 km/h.

Moći će da voze i na kolovozu...

- Iz pomenutog razloga, nije propisano ni ograničenje brzine prilikom kretanja kolovozom. Ograničenje postoji u smislu da se, ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na putu na kom je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h, dok se vozač električnog trotineta mlađi od 18 godina može kretati kolovozom na putu na kom je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h.

Na pešačko-biciklističkim stazama ipak ima pešaka... Šta će se tu dešavati?

- Kada se kreću po pešačko-biciklističkoj stazi, vozači električnog trotineta, isto kao i vozači bicikla, ne smeju da se kreću brzinom većom od 10 km/h i dužni su da postupaju s naročitom opreznošću prema pešacima, tako da ne ometaju kretanje pešaka i ne ugrožavaju njihovu bezbednost.

Ako vozač e-trotineta vozi kolovozom samo da bi pre stigao, a postoji primarna površina, da li će biti sankcionisan?

- Ukoliko su navedene površine dostupne, a vozač električnog trotineta se kreće drugim površinama, propisana je novčana kazna od 10.000 dinara. Međutim, ako lice upravlja lakim električnim vozilom na auto-putu ili moto-putu, propisana je novčana kazna u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana, a ako se kreće auto-putem ili moto-putem i prevozi dete na električnom trotinetu, propisana je kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara.

Pomenuli ste da će moći da se voze samo e-trotineti čija je najveća fabrička brzina 25 km/h. Koje su još predviđene norme?

- Predlog zakona električne trotinete svrstava u laka električna vozila, to jest vozila s najmanje dva točka, s mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg.

Ovo će biti obaveze svakog vozača e-trotineta, a tu su i kazne Vozač električnog trotineta mora imati kod sebe tehničku dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi tehničke karakteristike trotineta, uključujući konstruktivnu brzinu

iz koje se mogu utvrditi tehničke karakteristike trotineta, uključujući konstruktivnu brzinu Dužan je da na zahtev policijskog službenika pokaže tehničku dokumentaciju. Ukoliko lice koje upravlja električnim trotinetom nema kod sebe ili ne da policijskom službeniku na uvid tehničku dokumentaciju za prevozno sredstvo, sačiniće mu se prekršajni nalog, a propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 10.000 dinara Kacige i prsluci će biti obavezni foto: Shutterstock Vozač električnog trotineta mora nositi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom , osim u zoni usporenog saobraćaja. Za nepoštovanje ove odredbe propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 10.000 dinara

, osim u zoni usporenog saobraćaja. Za nepoštovanje ove odredbe propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 10.000 dinara Vozač električnog trotineta mora nositi svetloodbojni prsluk ili biti osvetljen ili označen reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreće biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom, pešačkom zonom i zonom usporenog saobraćaja. Za nepoštovanje ove odredbe propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 3.000 dinara

kada se kreće biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom, pešačkom zonom i zonom usporenog saobraćaja. Za nepoštovanje ove odredbe propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 3.000 dinara Vozači električnih trotineta moraju nositi na glavi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu. Za nepoštovanje ove odredbe propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 10.000 dinara

Ukoliko pak uočite da neko vozi teži ili brži model, a takvih već ima u Srbiji...

- Trotineti koji premašuju bilo koji od navedenih kriterijuma neće se smatrati vozilom koje može učestvovati u saobraćaju na putu, policijski službenik isključiće iz saobraćaja to vozilo, a isključivi razlog jeste bezbednost korisnika ovih vozila, ali i ostalih učesnika u saobraćaju. Dakle, iako su se u prethodnom periodu u medijima i na društvenim mrežama mogli videti snimci vožnje električnih trotineta čak i na auto-putu kroz Beograd, ovim izmenama zakona sprečićemo te pojave i takvim trotinetima neće biti omogućeno da učestvuju u saobraćaju.

Pukovnik Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije foto: Petar Aleksić

Vlasnici će biti u obavezi da registruju e-trotinete?

- U ovom trenutku ne planira se takvo zakonsko rešenje. U velikoj većini evropskih zemalja ne postoji obaveza registracije električnog trotineta.

Ko će zapravo smeti da vozi e-trotinet?

- Radna grupa koja je radila na izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima saglasila se da deca neće smeti da voze električne trotinete, već je predložena starosna granica od 14 godina da bi lice imalo pravo da upravlja električnim trotinetom na javnim putevima.

Upotreba e-trotineta napokon će biti regulisana u Srbiji foto: Shutterstock

Ukoliko dete napravi prekršaj, ko odgovara?

- Zakon o prekršajima propisuje da se prema detetu ne može voditi prekršajni postupak. Ukoliko je dete učinilo prekršaj zbog propuštanja dužnog nadzora roditelja, usvojitelja, staratelja, odnosno hranitelja, a ova lica su bila u mogućnosti da takav nadzor vrše, ona će se kazniti za prekršaj kao da su ga sami učinili. Za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 10.000 dinara.

Pod kojim uslovima će se oduzimati e-trotineti?

- Jedan od predloga u izmenama zakona jeste da policijski službenici mogu u kontroli saobraćaja privremeno od učinioca prekršaja oduzeti predmet podoban za dokazivanje prekršaja, dakle, u ovom slučaju električni trotinet. Privremeno oduzimanje predmeta može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rešenje odnosiće se isključivo na učinioce težih prekršaja, koji su u poslednje dve godine pravnosnažno osuđivani za teže prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Ovakva vožnja neće biti dopuštena u Srbiji foto: Profimedia

Kolike su kazne predviđene za vozača e-trotineta ako povredi nekoga?

- Ukoliko vozač električnog trotineta nepoštovanjem propisa izazove saobraćajnu nezgodu u kojoj neko lice zadobije lake telesne povrede, protiv njega će biti podneta krivična prijava i prema Krivičnom zakoniku sleduje mu novčana kazna u rasponu od 30.000 do 300.000 dinara ili kazna zatvora od trideset dana do tri godine. Ukoliko izazove saobraćajnu nezgodu u kojoj neko lice zadobije teške telesne povrede, prema Krivičnom zakoniku sleduje mu kazna zatvora od jedne do osam godina, a ukoliko izazove saobraćajnu nezgodu u kojoj neko lice smrtno strada, sleduje mu kazna zatvora od dve do dvanaest godina.

Kada vozač e-trotineta izađe na kolovoz, kuda je tačno obavezan da vozi?

- Vozač lakog električnog vozila, kada se kreće kolovozom, sme da koristi kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje. Za nepoštovanje ove odredbe propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 3.000 dinara.

Kurir.rs/Mina Branković