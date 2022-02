OVAJ ČOVEK JE BOJANA OSLOBODIO KAZNE: Vozio ženu na porođaj, policija ga jurila pa dobio kaznu, usledio poziv koji je SVE PROMENIO

Bojan Ristić iz Jakova vozio je suprugu Aleksandru na porođaj, a zbog prevelike brzine uočili su ga saobraćajci koji su ga bezbedno otpratili do Narodnog fronta.

Ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste što je novopečeni otac dobio kaznu zbog prevelike brzine, na koju se nije žalio, jer je kako i sam priznaje vozio i više od 120 na sat gde je brzina ograničana na 80km/h.

- Desilo se sve u par minuta do dva sata. Krenuli smo od kuće, pozvali doktora i ja zaista nisam imao drugog izbora nego da "nagazim". Stižemo otprilike do Beogradske arene, gde vidim da se nešto dešava iza mene. Policija me je pratila do semafora, gde su me zaustavilil, a gde bih svakako stao. Pitali su me šta se dešava i pod pratnjom me odvezli do porodilišta. Beba na svet bukvalno dolazi od kuće do porodilišta tačno za 51 ili 52 minuta - ispričao je Bojan gostujući na TV Prva.

Nakon što je smestio suprugu Aleksandru u porodilište - dobio je i kaznu, ali ubrzo je jedan poziv promenio sve.

- Aleksandra se porodila 1. februara u 2.50 sati. Zbog okolnosti, rečeno mi je da kontaktiram saobraćajnu policiju i obratim im se za ublaženje kazne. Ta molba je prosleđena načelniku Uprave saobraćajne policije gospodinu Lakićeviću i on me je pozvao dva-tri dana posle toga, čestitao mi rođenje ćerke, poželeo sve najbolje i rekao mi da sam oslobođen kazne - priča Bojan.

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević putem telefonskog razgovora čestitao je Bojanu na rođenju deteta i informisao ga o zakonskoj mogućnosti da se odustane od procesuiranja prekršaja.

- Kada smo se čuli telefonom, najpre sam čestitao gospodinu Ristiću na prinovi, a zatim objasnio da može podneti molbu za odustanak od procesuiranja prekršaja. On se tom prilikom zahvalio saobraćajnoj policiji na hitnoj i ljudskoj reakciji, nakon čega je podneo molbu koja će na komisiji biti razmatrana - istakao je načelnik Lakićević za Informer i dodao:

- Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova može odustati od procesuiranja prekršaja, ukoliko je prekršaj učinjen zbog toga što je učesnik u saobraćaju čineći radnju prekršaja postupao u cilju zaštite zaštite i spasavanja života, zdravlja ili imovine.

Aleksandra se porodila odmah po dolasku u porodilište

Dr Dejan Pavlović, ginekolog koji je porodio Bojanovu suprugu, složio se da je u pitanju bio vrlo opasan postupak ali je kazao da je Bojan, sa medicinske strane, postupio ispravno jer u slučaju komplikacija na porođaju ne bi kod kuće, ili u kolima, mogao da pomogne ženi i bebi.

- On apsolutno nije imao alternativu, dao je sve od sebe. To sada izgleda eksplozivno i atraktivno, ali naravno da je bilo i opasno. U slučaju komplikacije bi Bojan bio nemoćan, supruga i dete bi bili izloženi opasnosti. Drago mi je što se sve dobro završilo i dobili su zdravo dete - rekao je doktor Pavlović.

- Njegova žena se porodila u narednih pet minuta od izlaska iz automobila. Apsolutno! Bojanova supruga nije ni prošla prijem, jer je dežurna ekipa odlično odreagovala i sprovela je u salu, i tamo je završen porođaj - rekao je dr Pavlović.

