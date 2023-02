ODNELA SAM CIPELE OD 2.300 DINARA KOD OBUĆARA, A ON MI ODBRUSIO: Treba 3 sata da provedem da ZALEPIM OVO ZA SIĆU! HAOS NA MREŽAMA

Na društvenoj mreži Tviter pojavio se tvit u kome se žena požalila na rad i odnos obućara prema mušterijama.

- Odem kod obućara da mi zalepi cipele koje sam kupila pre godinu dana. Uzme ih uz: "Jao" i pita koliko sam ih platila. Kažem 2.300. "I sad ja treba da provedem tri sata, da lepim ovo, za neku siću da bi ti nosila jeftine cipele! Ja ću ovo da zatvorim, znaš li ti koliko plaćam porez - napisala je autorka u tvitu i dodala:

- Zabezeknuta i sleđena od bezobrazluka (jer me krajnje nevaspitanje parališe) uzmem cipele i izađem. Iskreno, plakalo mi se kada sam zatvorila vrata. Drugi poriv je bio da se vratim i sređam mu sve po spisku. Nisam.

Korisnici ove mreže bili su šokirani ovom objavom te su u komentarima osudili ponašanje obućara.

- Na šta bi ličilo da sam u banci vikala na ljude: "Podižeš samo 500 dinara! Zašto nisi išao na bankomat?" Ponašala sam se isto prema onom ko podiže 500 i 500.000 dinara - piše u prvom komentaru, dok je autorka objave odgovorila:

- Da je rekao 1.000 dinara rekla bih u redu, jer su mi te cipele stvarno udobne i ne mogu lako da nađem odgovarajuće cipele zbog problema sa nogom.

- Tako se ne ophodi prema mušteriji, tačka. Drugo, to nisu cipele, to je truć, ali služi svrsi i kupljeno je verovatno spram mogućnosti u datom momentu i to je okej.

Takođe, većina njih je osudila to ružno ophođenje prema mušteriji.

- Ružan način ophođenja prema mušteriji nema opravdanja Inače je u pravu, koliko on na sat treba popravki da uradi, da bi zaradio minimalac i kiriju i porez i doprinose i račune. Mogao je lepo da kaže da se ne isplati - navodi se u jednom od komenara:

Papreno Da zalepi đon 1.500 dinara Jedan čitalac Kurira kaže da mu je obućar za lepnjenje đona tražio 1.500 dinara. foto: Youtube - Kod sebe sam imao 1.000 dinara i odneo cipele. Mislio dam da to košta najviše 500 dinara, kad ono ispada tri puta skuplje. Uzeo sam cipele i izašao napolje. Zalepiću ih sam kod kuće - priča nam čitalac.

- Ja se izvinjavam, možda će biti čudno pitanje, ali kako to - njemu se ne isplati da popravi? On će naplatiti svoju uslugu onoliko koliko ona košta. To mušterija gleda da li joj se isplati da uloži toliko u popravku ili je bolje da uloži u nove cipele. Ne - upitala je jedna korisnica Tvitera.

Mnogi pak, sudeći po komentarima, zbog paprenih cena usluga ne idu kod obućara.

- Ja ne idem vise kod obućara, zadnji put su mi rekli 700 za one dve flekice na najtanjoj štikli ikada, mislim se nema veze kupiću druge.

