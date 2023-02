PORODICA SLAVUJEVIĆ ŽIVI U NEHUMANIM USLOVIMA: Mališani imaju samo jednu želju, da im bude toplo POMOZIMO IM

Porodica Slavujević iz Jarebice kod Loznice živi u izuzetno teškim uslovima.

Četvoro skromnih mališana Dejan (15), Danka (13), Nešo (10) i Stefan (8), pomalo su stidljivi i tužni.

Deda Radovan, baka Olga, otac Slavko i majka Silvija sa decom - tri generacije u jednoj kući. Nemaština koja se prenosi sa kolena na koleno težak je usud ove porodice.

"Od redovnih primanja imamo socijalnu pomoć i dečiji dodatak. Uglavnom radim za nadnicu u šumi i bavimo se poljoprivredom. Imamo kokoške, patke, krave, ovce i svinje, pa deca uvek imaju šta da jedu. Nažalost, skoro sve drugo im fali", rekao je vredni otac Slavko.

Cela porodica spava u dva sobička. Deda u krevetu sa dva unuka, a baba sa unukom. U drugoj sobi spavaju otac i majka sa najmlađim sinom.

foto: Srbi za Srbe

"Sin Dejan je veoma vredan, najviše nam pomaže. Želeo bi da upiše veterinu kad završi srednju školu. Nešo je odličan đak i stvarno se trudi da i u ovakvim uslovima nauči sve šta treba. Danka bi volela da bude poslastičar. Ipak, da bi uspeli u svojim namerama, potrebna im je nova kuća, gde će imati normalne uslove za život", dodala je brižna majka Silvija.

Mali Stefan izneo je svoju najveću želju. Želju koja gađa u srce, kada se shvati da ovi mališani za toplu kuću, dečiju sobicu i bezbrižno odrastanje prosto ne znaju.

"Ja bih najviše voleo da dobijem svoj krevet i puno ćebadi, da mi nikada više ne bude hladno"!

Kada je nemaština velika, želje su skromne. Njima je najveća želja da im bude toplo. Pored nove kuće, značila bi im i prikolica za traktor, kao i jedna krava.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokreće veliku akciju pomoći porodici Slavujević.

"Pozivamo sve dobre ljude da pomognu ovoj deci da ostvare svoje snove"!

(Kurir.rs)