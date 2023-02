POSLE TOPLE NEDELJE, SLEDI NOVO ZAHLAĐENJE! Meteorolog Čubrilo za Kurir TV: Nismo još završili sa zimom! Ovo nas čeka U MARTU

Kakvo vreme nas očekuje u narednom periodu u Srbiji otkrio je meteorolog Marko Čubrilo u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija.

Kako je ispričao Čubrilo, vreme ostaje suvo i sunčano i stiže topliji period u Srbiji.

- Temperature će biti do desetog podeoka. Sad idemo polako u neki topliji period, od 6-10 stepeni. Imaćemo nešto oblaka sutra, ali ostaje suvo i sunčano. Jutra će biti hladna, jer su noći još uvek duže od dana. Čim Sunce izađe temperatura odlazi u plus. Nedelja pred nama će obeležiti temperature iznad proseka i ići će do 14-15 stepeni do kraja nedelje - rekao je Čubrilo.

Najavio je hladniji period kao mogućnost krajem feburara.

- Zime kao što je bilo da bude -15 stepeni celzijusa, neće biti. Još jedan hladniji period nazire se krajem feburara, i početkom marta, sneg na planinama bi se ponovo vratio, jako je rano reći, ali nismo završili sa zimskim periodom. Ali sredinom marta doći će nam rano proleće - preneo je Čubrilo.

