SRBIJO, SPREMI SE! OKOVAĆE NAS LEDENI DANI: Temperatura pada u DEBELI MINUS, preti nam i OLUJNI VETAR!

Prodor hladnog vazduha koji se očekuje večeras, biće veoma snažan. Dok se u nižim predelima najpre očekuje kiša, u brdsko planinskim padaće sneg. Osim padavina očekuje se i olujni vetar koji će dostizati i do 85 km/h.

Inače, ovih dana u Srbiji se dešavaju dve neobične, prirodne meteorološke pojave. Reč je o krupi i pljusku snega.

Kako nastaju, gde se pojavljuju i koja je uopšte razlika između takozvanih zrna krupe i snega, ovoga jutra čuli smo iz razgovora Jelene Kovačević, novinarke Kurir TV i njenog sagovornika Slobodana Sovilja, meteorologa RHMZ.

- Koja je razlika od zrna krupe i snega, gde i kako nastaju? - upitala je Kovačević meteorologa, koji je pojasnio ovu razliku, kao i šta prethodi ovim dešavanjima, koja, slede u Srbiji.

- Zrna krupe predstavljaju ledene kuglice bele boje, najčešće su neprozirne, i one se stvaraju kada se u oblacima, na niskim temperaturama na nula stepeni postoji dovoljno tečne vode.- predstavio je Sovilj.

On je pojasnio uzrok ovih dešavanja kroz pandan zmiskim oblacima:

- To se dešava u posebnom tipu oblaka, to su takozvani konvektivni oblaci, kada je atmosfera nestabilna. Praktično, pandan ovim oblacima, su oni letnji oblaci koji uslovljavaju pljuskove praćene grmljavinom, međutim u zimskim mesecima, oni nisu toliko snažni i zato traju kraće, u intervalu od nekoliko minuta - rekao je, upoređujući ih sa letnjim kišama koje traju mnogo duže.

Kiša i sneg, koji su najavljeni za večeras, kako je rekao Sovilj, dolaze nam, zbog prodora hladnog vazduha.

- Prodor hladnog vazduha, koji očekujemo večeras, biće veoma snažan, u nižim predelima, najpre će početi da pada kiša, a u brdsko-planinskim delovima sneg, međutim, u toku noći i sutra ujutru, kiša će preći u sneg i u nižim delovima centralne i južne Srbije - rekao je sagovornik.

On je ukazao u kojim delovima Srbije će biti najviše padavina.

- Najviše padavina biće u krajevima južno od Save i Dunava, naročito na planinama gde očekujemo da, na većim visinama, maksimalana visina snežnog pokrivača pređe jedan metar! Istovremeno će duvati jak i olujni severozapadni vetar, koji će stvarati snežne nanose, tako da je preporuka svima da, ovog vikenda, ne kreću na put ka planinskim centrima - kazao je.

Pored padavina on je naveo i u kojim predelima će biti snažni naleti olujnih vetrova.

- Još jedna važna infomracija je da će olujni vetar biti najjači na severu Bačke i Banata, dakle, na severu Vojovodine, udari vetrova će tamo dostizati 25 m/s, odnosno 85 km/h! U ostalim delovima Vojvodine i planinskim predelima brzina vetra biće oko 70 km/h! To je veoma snažno da izazove probleme ovog vikenda! - upozorio je.

Kako je rekao, ulazimo u najhladnije delove ove zime od ponedeljka.

- Ovo je najhladniji deo zime, od ponedeljka, očekuju nas temperature od minus deset do minus pet stepeni celzijusa, što je u domenu umerenih mrazova. Maksimalne vrednosti biće od minus dva do plus dva stepena, što znači da će lokalno biti ledenih dana, odnosno da maksimalna temperatura neće prelaziti plus dva stepena! - predočio je Sovilj, naglasivši da su hladni dani pred nama.

