SVE ŠTO NAM TREBA JE NADA: Srpski spasioci objavili fotografiju i pokazali svoju ljudsku veličinu (FOTO)

Vatrogasci-spasioci iz Srbije su od trenutka kada su stigli u Tursku danonoćno angažovani jer se pokazalo da njihova oprema i službeni pas Zigi najbolje detektuju znake života u dubini sravnjenog grada.

Naši heroji koji su otišli put Turske da spasavaju preživele ispod ruševina nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju, još jednom su pokazali svoju ljudsku veličinu koja je ovekovečena slikom.

- All we need is hope and to be here for each other / Sve što nam treba je nada i da smo tu jedni za druge / Tek ihtiyacımız olan umut ve birbirimize destek olmak - stoji u opisu fotografije na Instagram stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

(Kurir.rs)