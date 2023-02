"KOMŠIJA SE PRESEILO U ZAJEDNIČKI HODNIK, SVE NAS TERORIŠE, VITLAO JE I SEKIROM": Stanari zgrade na Petlovom brdu u agoniji

Stanari jedne zgrade na Petlovom brdu su na pravim mukama! Tvrde da još od polovine januara trpe teror od komšije Marka Isailovića, koji je izdao svoj stan, nakon čega je uzurpirao hodnik zgrade u kojoj stanuje - u njemu spava, jede, crta grafite po zidovima...

Snimak ovog nesvakidašnjeg slučaja objavili su na društvenim mrežama anonimno stanari pomenute zgrade.

Marko Isailović ovde živi foto: Nenad Kostić, Kurir TV

- Stanar zgrade koji je izdao svoj stan spava i živi na stepeništu već duže vreme i uništava zgradu, uznemirava stanare. Većinom pijan i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Pozvana je policija, koja ga je odvela u kliniku "Dr Laza Lazarević", nakon čega je pušten i svoj lekarski izveštaj je ubacio u svako sanduče. Policija dalje nije reagovala, a stanari ne znaju kako da ga izbace. Dečko ima psihičke probleme - navodi se u opisu video-snimka.

Zgrada foto: Nenad Kostić, Kurir TV

Ekipa Kurira se uputila na spornu adresu - vrata zgrade kao da su obijena, a priča se da ih je razvalio Marko. Na zidu pored sandučića neki crteži, Markovih ruku delo. Na klupi u blizini zgrade zatekli smo i njega. Hteo je da priča sa nama, dok komšije nisu smele. Kažu, plaše se za svoju bezbednost jer im Marko preti.

- Ne smem ništa da pričam, ni ja ni ostali. Agresivan je, to je strašno. Neku noć je opet urlao i haos pravio. Izdao je svoj stan i živi na stepeništu između trećeg i četvrtog sprata ne znam koliko dugo. Mi smo se skoro doselili. Da sam znala, ne bih nikad došla ovde. Pravi probleme komšijama, preti ljudima, ne pitajte... Urla, dere se, baca odozgo smeće. Jednoj komšinici je čak sekirom pretio! - rekla nam je jedna uplašena komšinica.

foto: Nenad Kostić, Kurir TV

Iako komšije tvrde da su u velikom problemu, jer hodnik nije mesto za život, Marko misli da na to ima pravo, a kako je rekao za Kurir, prinuđen je da tu živi.

- Od 13. januara sam na ulici. Nije nastao nikakav problem. Ja sam stan izdao do avgusta, jer sam mislio da ću otići u Hrvatsku da radim, rade se okapnice, bravarija - priča nam on nudeći nam čvarke i slatko. Objašnjava da je želeo da dobije hrvatsku ličnu kartu i pasoš kako bi legalno mogao da radi u jednoj firmi, ali u tome nije uspeo. Priznaje, doduše, da je koristio psihoaktivne supstance, kao i da ima povišen šećer, ali da ima papir da je zdrav.

Na pitanje zašto se komšije bune, kaže: "Zato što živim da vam pokažem gde." Sproveo nas je kroz zgradu i pokazao ležaj ma kom spava, ćebad, kao i mesto gde pali sveće dok noću crta grafite.

- Stan je izdat do avgusta, jer mi dete u septembru kreće u školu. Mislio sam da ću raditi do avgusta, ali ne možeš da radiš... - ispričao nam je on.

1 / 7 Foto: Nenad Kostić, Kurir TV

Tvrdi i da je imao dogovor s ljudima kojima je iznajmio stan da se iz njega isele do kraja meseca i da je dobio obećanje da će to biti i ranije, ali da se oni ipak nisu iselili. Pored toga, tvrdi i da su promenili bravu na vratima stana koji im je izdao.

Kurir je povodom ovog slučaja pitanja uputio MUP, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Komšija tvrdi Nosio je sataru sav krvav po kraju Na društvenim mrežama se oglasio i komšija iz obližnje zgrade, koji tvrdi da je Marko jednom prilikom napao njegovu majku. - Živim u obližnjoj zgradi, to je dečko od oko 40 godina, psihički je oboleo. Često je pijan. Jedan dan je napao i moju majku dok je prolazila i išla do prodavnice. Hapšen je nekoliko puta, upadao je u dečju igraonicu, nosio sataru sav krvav po kraju itd. Dok ne napravi neki veći problem, po zakonu ne postoji rešenje - napisao je jedan komšija anonimno.

Kurir.rs

Bonus video:

03:45 STANODAVCI U BEOGRADU ZBOG POREZA OD PAR HILJADA RIZIKUJU KAZNU OD 300.000! Advokatica Zečević: Ima komšija koji će ih prijaviti