MENSTRUALNO ODSUSTVO SRBIJA MOŽE DA REŠI NA OVAJ NAČIN: Oglasila se poverenica o zakonu da ŽENE IDU NA BOLOVANJE TOKOM CIKLUSA

Španija je prva zemlja u Evropi koja je usvojila zakon koji omogućava ženama koje imaju posebno bolne menstruacije da uzmu plaćeno "menstrualno odsustvo" sa posla.

O uveđenju menstrualnog bolovanja i kod nas uveliko se polemiše na društvenim mrežama, gde se između ostalog žene i devojke pitaju da li je moguće da se i u našoj zemlji donese ovakav zakon.

- U Španiji žene tražile menstrualno bolovanje i dobile su - piše u jednoj objavi na Tviteru, dok u jednom od komentara stoji:

- Amin. A Srbija kad će? Sutra moram da radim, nosim lekove i gomilu uložaka.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kaže za Kurir da treba biti veoma oprezan kada je reč o uvođenju menstrualnog odsustva.

- Plašim se da to mlade devojke i žene srednjh godina ne dovede u teži položaj prilikom zapošljavanja na tržištu rada. Poslodavci bi mogli izbegavati da zapošljavaju devojke i žene s obzirom na to da inače nismo iskorenili praksu u kojoj se mladoj ženi neretko uskraćuje pravo na rad zbog toga što se neosnovano očekuje da će žena u dogledno vreme otići na trudničko i porodiljsko odsustvo što je zabranjeno zakonom. Mi kao država i društvo imamo obavezu da ženama obezbedimo jednak tretman prilikom zapošljavanja - kaže Jankovićeva i dodaje:

- Mislim da bi bilo bolje to pitanje rešavati u jednom međusobnom odnosu razumevanja i u dogovoru između žene odnosno devojke i poslodavca. Treba videti koliki je procenat žena sa izuzetno bolnim menstruacijama, ukoliko spadate u tu grupu žena mislim da bi se to moglo rešiti na individualnom nivou uz prateću medicinsku dokumentaciju. Treba da postoji poverenje u kome se niko neće odricati radnika ako jedan ili dva dana ne može dati svoj maksimum na poslu. Ne bih uvela to tek tako bez prethodno dobrog sagledavanja šta je najbolji način da se ženi pomogne, a ne da joj se odmogne - poručila je Jankovićeva.

Podsetimo, zakon u Španiji daje pravo na trodnevno "menstrualno odsustvo" - sa mogućnošću produženja na pet dana - moći će da ga koriste žene koje tokom ovog perioda imaju jake grčeve, mučninu, vrtoglavicu, pa čak i povraćanje. Za odsustvo je potrebna lekarska izjava, a javni sistem socijalnog osiguranja će platiti račun.

