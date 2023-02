"JASENOVAC BI DANAS MOGAO DA SE PONOVI?!" Čuveni hrvatski reditelj završava film sa JEZIVIM scenama iz OZLOGLAŠENOG LOGORA?

Lordan Zafranović, reditelj kultnog filmskog ostvarenja "Okupacija u 26 slika" koji je među prvima progovorio o stravičnim zločinima ustaša u vreme Drugog svetskog rata, govorio je u emisiji Crveni karton na Kurir TV o svom novom filmu.

Radni naslov filma je "Zlatni presek 42", ali moguće je da će doći do promene naslova, tema će biti ozloglašeni nacistički logor Jasenovac.

foto: Kurir televizija

- Taj film pravim već decenijama. Autor originalnog scenarija je divni pisac Arsen Diklić. Film će biti vrlo elegantno napravljen kao i "Okupacija", ali ono unutra će biti stravično. Kao i "Okupacija" to će teći kao bajka zla.

Zafranović je prokomentarisao nezavidno stanje čovečanstva sredinom 20. veka.

- Postojali su tada ti neki rasni zakoni po kojima se moglo ubijati beskrajno puno. Zakoni za ubijanje druge rase, pogleda ideologije inaroda. Ti zakoni omogućavaju ubijanje. Do toga je došao taj civilizovani svet 20. veka. To je ono što je grozno što jednostavno ne možeš da shvatiš. I to u narodu koji je imao Betovena, Getea i prava čuda - rekao je redititelj aludirajući na pojavu nacizma u Nemačkoj tridesetih godina prošlog veka.

04:38 Lordan Zafranović otkrio detalje o svom novom filmu o Jasenovcu: Biće stravičnih scena!

Izrazio je zabrinustost da bi se strašni događaji mogli ponoviti.

To se i sad može ponoviti. Javni tužilac u Nirnbergu je rekao da nacionalizam gde god da se pojavi, u jabuci ili u narandži, treba ga seći u korenu omah. Treba paziti u svojoj sredini da se ta iskra zla ne ponovi. To je ovde krenulo već 78., pa se raširilo posle Titove smrti. Mi smo imali pokušaj 71. kada su se već pojavile manifestacije onoga što će se desiti 91. Iz strahova da se ne desi 91. mi smo napravili "Okupaciju". Onda prvo kreće da se širi to ludilo kroz medije, kulturu, a kad dođe u škole onda je kraj - rekao je Zafranović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud