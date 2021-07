LORDAN ZAFRANOVIĆ ZA KURIR: Odavno sam prestao da gledam domaće filmove, jedino mi se dopada Balkanski špijun

Proslavljenog jugoslovenskog reditelja Lordana Zafranovića sreli smo nedavno u Jugoslovenskoj kinoteci, gde nam je otkrio da će konačno snimati svoj dugo najavljivani projekat o stradanjima u ustaškom logoru Jasenovac.

U razgovoru za Kurir on je otkrio da ne gleda domaće filmove, ali i zašto smo nekada pravi uspešne priče.

- Odlučio sam da se novi film ne zove "Djeca Kozare" već "Zlatni rez 42". Scenario smo Arsen Diklić i ja napravili 1986. godine, ali sam ga obnovio i uneo neke promene.

Kako ste došli do novog naziva filma?

- Četrdeset dva je broj kada je počeo taj užas 1942. godine, 42 velike sekvence ima u filmu, i 42 generacije ima od Avrama do Isusa Hrista.

Da li imate već kasting?

- Deset dana sam birao glumce u okolini Banjaluke. Na kastingu je bilo 350 dece s Kozare. Kad izaberem najmlađe, tek onda će doći na red ovi stariji.

Nije ovo prvi put da se bavite Jasenovcem. Kad ste se zainteresovali za ovu važnu temu?

- Prvi put sam došao u Jasenovac krajem sedamdesetih godina. To što sam tamo doživeo bilo toliko šokantno da sam za sedam dana odlučio da sve svoje iskustvo i talenat usmerim na analizu tog zla, jer mi nije bilo jasno da su to zlo činili ljudi iz njegove okoline. Ta količina zla i način na koji je to izvedeno, pojedinačno i masovno, jednostavno nisu mogli ostati bez ekranizacije.

foto: Damir Dervišagić

Imali smo već pokušaje.

- Verujte da želim da napravim dobar film. Ja sam već snimio dokumentarni film o ustašama, a ovo je velika drama velikog pisca koju želim da napravim za ceo svet.

Uradili ste mnoge kultne filmove, danas nema takvih ni na vidiku.

- Kad su se nekada radili filmovi, svi smo mi bili velika familija. To je možda bio dobar recept za uspeh.

Da li biste pohvalili nekog mladog autora?

- Malo gledam naše filmove. Živim u Pragu i pratim šta se dešava u Srbiji. Nisam dobar sagovornik o toj temi. Pratio samo ono što je montirao moj pokojni brat Andrija. Od domaćih mi se posebno dopada "Balkanski špijun". Vidim da je to kultni film i da se dopada i mladima danas.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Ljubomir Radanov