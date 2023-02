GROZAN AMERIČKI TREND POJAVIO SE I U SRBIJI? Evo šta rade sa golubovima kad žena sazna da je trudna

BEOGRAD - Prenatalni testovi čija je osnovna svrha da pokažu da li je plod zdrav sve češće se zloupotrebljavaju kako bi se u prvom trimestru trudnoće otkrio pol bebe.

Ova pojava u Americi poznata kao „gender reveal party“, odnosno žurka povodom otkrivanja pola, stigla je i u Srbiju. I ništa ne bi bilo strašno da pojedini parovi nisu počeli da primenjuju poslednji trend, opet iz Amerike, i umesto bušenja roze ili plavih balona, u te boje farbaju golubove. Pritom, budući roditelji apsolutno ne razmišljaju da ptice mogu i da uginu ako im se perje ofarba sprejevima ili bojama za kosu, kao što se nedavno desilo u Njujorku.

Sudeći po komentarima sagovornika Alo-a dr veterinarske medicine Ljubice Čerović i golubara Momčila Vićentijevića, samo je pitanje dana kada ćemo po ulicama viđati polužive pink golubove.

- Užasno je to što rade. Ljudi su zaista katastrofa. Farbanje golubova je nehumano, životno ih ugrožava. Farba pticama slepljuje perje, u njoj ima mnogo štetnih sastojaka, najgori je amonijak. Čak i ako prežive nekim čudom, imaće ozbiljne psihičke probleme, ne samo oni, već i druge životinje u okruženju, jer roze i plava boja nisu u skladu s prirodnim staništem - objasnila je dr Čerović.

U Njujorku je pronađen roze golub za koga se sumnja da je bio ofarban zbog otkrivanje pola bebe. Ptica je nađena u parku Medison skver u Menhetnu, 30. januara i uprkos naporima udruženja za zaštitu životinja u Njujorku da je spasu, životinja koju su nazvali Flamingo je uginula. Veterinari su saopštili da veruju da je golub obojen farbom za kosu.

Golubar Momčilo Vićentijević već 40 godina se bavi odgajanjem visokoletača. Trenutno ima 100 golubova o kojima brine.

- Nikad nijednog nisam ofabrao, iako to rade neke moje kolege. Dva su razloga za to, jedan je da raspoznaju svoje ptice na takmičenjima, drugi da ih zaštite od grabljivica jer se oni plaše drečavih boja. Najčešće koriste sprejeve iz inostranstva koji nemaju sastojke štetne za golubove. Kad je reč o bojama, to su obično pink, plava i zelena - istakao je Vićentijević, i dodao da je nedopustivo farbanje ptica zarad zabave.

