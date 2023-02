BAKA DOBIJA STARATELJSTVO NAD DEČACIMA ČIJA JE MAJKA UMRLA U AVIONU! Čamagić za Kurir: Sutra će predati papire i stiču se uslovi!

Ljiljana Ivanoski postaće zakonski staratelj maloletnih unuka, koji su posle smrti njene ćerke Katarine Stamenković (41) koja je umrla usled pucanja aneurizme u avionu na letu za Dizeldorf, ostali bez ijednog roditelja jer im se otac ubio pre sedam godina. Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Grada Beograda kaže za Kurir da su Ljiljanu posetili predstavnici Gradskog centra za socijalni rad na čelu sa direktorkom Silvijom Alavanja i uputili je u proceduru za dobijanje starateljstva.

- Baka će sutra predati svu neophodnu dokumentaciju Centru za socijalni rad i time će se i formalno steći uslovi da i postane zakonski staratelj svojih unuka - kaže za Kurir Čamagićeva, koja dodaje je baki uručeno i rešenje o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, a 78.000 dinara biti isplaćeno u petak.

Porodica je upoznata, navodi Čamagićeva, i sa ostalim vidovima materijalne i psihološke podrške koja je dostupna svim članovima.

- Briga o deci bez roditeljskog staranja i podrška porodicama koje se iznenada nađu u teškim životnim okolnostima jeste jedan od prioriteta svih zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite - kaže Čamagićeva.

Kurir je juče objavio potresnu priču o deci s Ceraka, a već danas predstavnici Gradskog centra za socijalni rad su reagovali.

- Dolazila su mi četiri direktora iz Centra za socijalni rad, uputili su me šta treba da uradim da pokrenem proceduru za dobijanje starateljstva nad decom. To najpre znači da mi treba od Kaćine sestre, a moje ćerke, kao i njenog brata po ocu, a mog pastorka pisana saglasnost da budem staratelj deci. Oni su Kaćini najbliži srodnici. Saglasnost će mi odmah dati. Uz to treba da predam i lekarsko uverenje, pa na pregled kod doktora idem koliko sutra. Potom kreće procena i procedura i nadam se najboljem bar tu - kaže za Kurir Ljiljana i dodaje:

- Rodbina pokojnog zeta već sedam godina, od kada se on ubio, neće da čuje za decu. A on je imao i dvoje dece iz prvog braka s kojima sve savršeno funkcioniše i koji su često s mojim unucima.

Pomoć dečacima s Ceraka u Beogradu, od kojih je jedan šesti razred, a drugi prva godina srednje škole, stiže iz cele zemlje i sveta. U adaptiranoj garaži, bez prozora u dnevnoj sobi, s peći na drva za koju drva ni nema, s malom bakinom penzijom i još mizernijom porodičnom koju imaju od oca, a čija isplata je blokirana do okončanja ostavinskog postupka i rešavanja pitanja starateljstva, ova deca moraju da nastave život. Ipak, u nesreći su se našli brojni dobri ljudi.

- Čim ste objavili tekst javio mi se čovek iz Kuršumlije da će da doveze dva metra drva. Trojica komšija su dolazila, sada se komšiluk organizuje da pomogne oko stana. Rekli su da će da okreće stan, srede stolariju, izolaciju. U dečijoj sobi se pojavila i vlaga i to treba srediti - priča Ljiljana.

Novčana pomoć stiže sa svih strana.

- Hvala svim dobrim ljudima. Uplaćivali su mnogi iz Srbije, a zovu i iz Amerike, Engleske, Švajcarske, Herceg Novog. Nemam devizni račun, to bi trebalo ubrzo da regulišem, ali su mi javljali da su neki nekako poslali novac - navodi Ljiljana.

I Goran Vesić, ministar za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu donirao je 50.000 dinara.

- Sada mi je najpreče da se izborim za starateljstvo. Oni su moja deca, stalno smo zajedno i najbolje im je sa mnom. Ne dam ih nikome - kaže Ljiljana.

foto: Kurir televizija KATARINI NIJE BILO SPASA Kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić ističe da Katarini, koja je umrla 13. februara posle poletanja aviona iz Beograda za Dizeldorf, ništa ne bi pomoglo, jer je aorta pukla. - Ne postoji ni jedan lek koji bi pomogao u ovom slučaju. Pacijetni i kad stignu u ovom akutnom i urgentnom stanju, cilj je da što pre otvorimo pacijenta i da završimo sve, jer je ovo pitanje minuta i sekundi za preživljavanje. Ustanove moraju biti visoko specijalizovane za ovo, a takvih je u Srbiji svega nekoliko. Pacijent i kad dođe u kompetentnu ustanovu, preživljavanje ovakvog zahvata je upitan - kazao je prof. Ristić za Kurir TV, upozorivši da ovaj problem mora da se reši na nivou države, jer na listi čekanja za ove operacije, umire masovan broj ljudi. Podsetimo, Katarine je pre četiri godine, kako kaže njena majka Ljilja, ustanovljena aneurizma na "Dedinju", a bila je 256 na listi čekanja za operaciju!

