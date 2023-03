ZAKON O PLAĆENOM MENSTRUALNOM ODSUSTVU IZAZVAO BURU Nišević: Subjektivni osećaj bola ne može da se dokaže, bolje brinuti o ovome

Drage dame, da li ste bar jednom u toku menstrualnog ciklusa pomislile - "kako bi mi značilo da sada ne moram na posao"? Niste jedine. Ali, negde se ova želja dobro čula i usvojila!

Naime, Španija je prva zemlja u Evropi koja je usvojila zakon koji omogućava osobama sa posebno bolnim menstruacijama da uzmu plaćeno "menstrualno odsustvo" sa posla. Zakon daje pravo na trodnevno "menstrualno odsustvo" – sa mogućnošću produženja na pet dana – moći će da ga koriste žene koje tokom ovog perioda imaju jake grčeve, mučninu, vrtoglavicu, pa čak i povraćanje.

Za odsustvo je potrebna lekarska izjava, a javni sistem socijalnog osiguranja će platiti račun. O ovoj temi govorili su, iz oba ugla, gosti, dr Jelena Nišević Lazović, specijalizantom ginekologije i akušerstva i Nebojša Atanackovićem iz Unija poslodavaca Srbije.

Lazović je objasnila šta se dešava u organizmu žene tokom ovih dana.

- Dismenoreja predstavlja bolnu menstruaciju i može biti primarna, ili sekundarna. Primarna nastaje u pubertetu u periodu adolescencije nakon uspostavljanja ovulatornih menstrualnih ciklusa i traje svega nekoliko dana. Razlog toga je nivo progesterona u drugoj fazi menstrualnog ciklusa, koji dovode do nedovoljne prokrvljenosti mišića materice. Bol ima i svesnu komponentu i zato se ispoljava na različit način. Senzacija koju naš mozak prima sa periferije različito će biti po mene i po vas - rekla je Nišević Lazović.

Atanacković je dao uvid iz ugla poslodavaca.

foto: Kurir tv

- Vrlo je važno jednostavno urediti to tako da u tim slučajevim treba reagovati, bez obzira na troškove izostanka sa posla. Ona jednostavno neće to da koristi, ako zaista nije neophodno - rekao je on i uporedio ove situacije sa lažnim bolovanjem.

Lazović je dopunila svoje prvobitno izlaganje.

07:08 Da li će u Srbiji uvesti zakon o trodnevnom menstrualnom odsustvu

- Postoje i sekundarna stanja poput endometrioze, mioma, polipa, suženja grlića materica, koja izazivaju sekundarne bolove, pri ovim stanjima menstruacije su jako bolne. Žene koje imaju primarne dismenoreje kod njih ne može da se ustanovi da li nju zaista boli, ili ne, jer je to njen subjektivni doživljaj bola. Problem bi bio što bi žene dolazile da otvore bolovanje, a lekari ne mogu da provere da li je i koliko ovo bolno po njih - rekla je Nišević Lazović.

Ona je upozorila da mi kao društvo imamo mnogo preče probleme kao što su odsustvo žena sa posla tokom vantelesne oplodnje i dobijanje otkaza nakon otvaranja bolovanja zbog trudnoće i nerazumevanje poslodavaca, i da se po ovim pitanjima i još mnogim drugim treba pre raditi, nego po pitanju menstrualnih bolova.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud