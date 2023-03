DAN VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE Ministar Vučević: Srbiji potrebna VMA u punom kapacitetu, da pruža najbolju zdravstvenu uslugu

Svečanost povodom Dana Vojnomedicinske akademije i 179 godina njenog rada održana je danas u amfiteatru ove vrhunske medicinske, obrazovne i naučnoistraživačke institucije sa međunarodno priznatom reputacijom.

Na početku svog obraćanja prisutnima, potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević čestitao je današnjim laureatima nagrada i Dan VMA svim njenim pripadnicima. On je istakao da je biografija VMA fascinantna.

- Mudra odluka tadašnjeg kneza Aleksandra Karađorđevića. Mnoge evropske države u tom trenutku nisu imale ovakvu ustanovu. Srbija koja se tada budila iz gotovo petovekovnog ropstva i borila ponovo za svoju samostalnost i suverenost prepoznala je da je za pun kapacitet jedne države potrebno da ima ovakvu vojnu zdravstvenu ustanovu, rekao je ministar Vučević i poručio da to obavezuje sve sadašnje generacije, ali će obavezivati i buduće.

- Ako postoji nešto što je najvredniji kapital VMA to nije ni ova fantastična zgrada ni ova predivna lokacija, to jeste poverenje koje imate među građanima. To je nešto što ne može niko da vam uzme. I to je nešto što vas i te kako obavezuje da čuvate, jer kad kažete VMA siguran sam da bi ogromna većina ljudi rekla da, pre svega, imaju poverenje. A poverenje je zasnovano na velikom radu, trudu, znanju, zalaganju i posvećenosti, naglasio je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, kao što za oficire kažu da je čast nešto najvrednije što nosi taj uzvišeni poziv, tako za VMA možemo reći da je najveći kapital poverenje koje ima.

- I čuvajte ga. Ne dozvolite da ga niko oduzme, jer niko nema pravo. Hvala generalu Jevtiću, kao dugogodišnjem načelniku, što je spomenuo da je bilo perioda i kada je VMA bila, neću reći, pod znakom pitanja, ali tražio se neki statusni položaj. Mislim da danas nema više niko dilemu - Srbiji je potrebna VMA u punom kapacitetu, da radi, da pruža najbolju zdravstvenu uslugu svim građanima, poštujući svoju strukturu i da bude u najboljoj meri konkurentna ostalim zdravstvenim ustanovama, ne suprotstavljena, nego da ima pravo da se takmiči u onoj oblasti koja je najosetljivija za svakog od nas, za svakog građanina, a to jeste pitanje zdravlja i zdravstva, naglasio je ministar odbrane.

On je istakao da su rezultati koje je VMA ostvarila fantastični, da je nova angio sala sjajna, kao i to da će zgrada VMA biti potpuno energetski obnovljena.

- Čuvajte ljude. Ne vredi ni najbolja sala, ni najmodernija oprema, ako nema ko da radi. Ljudi su vam najveći resurs. Zbog ljudi i imate poverenje građana, zbog svih onih generacija gotovo 180 godina. Neka to bude nešto što će vas voditi obeležavanju velikog jubileja sledećeg marta, što malo koja država može da prikaže i pokaže, poručio je ministar Vučević.

Obraćajući se prisutnima, pukovnik Vukosavljević govorio je o rezultatima VMA tokom prethodne godine i istakao da je to bilo vreme izazova „u punom i svakom smislu te reči".

- Međutim, kako naš narod ume da kaže, izazovi su ništa drugo nego prilika za napredak. Izazovna vremena su nas ojačala i donela rezultate, kojima smo danas u prilici da se pohvalimo. U prethodnoj godini VMA se vraćala tradicionalnim vrednostima - nastavi, obrazovanju, uvođenju novih metoda dijagnostike i lečenja, kao i intenzivnoj saradnji sa poštovanim kolegama iz civilnih i međunarodnih zdravstvenih ustanova. U početku pomalo skromno, pa sve do rezultata poslednjih meseci koji su kruna svega za šta smo se svakodnevno zalagali, rekao je pukovnik Vukosavljević.

On je istakao da je zahvaljujući podršci na prvom mestu ministra odbrane, državnih sekretara, pomoćnika, Uprave za vojno zdravstvo i Fonda SOVO, ali i neizmernom trudu svih uključenih u proces nabavke, VMA od danas bogatija za treću, prema svim karakteristikama najsavremeniju angio salu.

Povodom Dana VMA tradicionalno je proglašena najbolja organizacijska jedinica u prethodnoj godini. Titula je pripala Klinici za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA, a zameniku načelnika Klinike potpukovniku dr Zoranu Vukiću priznanje je uručio ministar odbrane.

Medalju koja nosi ime velikog srpskog hirurga dr Vladana Đorđevića VMA tradicionalno dodeljuje godinama unazad, a ovogodišnji dobitnici prestižnog priznanja su bivši načelnik VMA general u penziji prof. dr Miodrag Jevtić i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i načelnik Odeljenja Klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Kliničkog centra Vojvodine prof. dr Rajko Jović. Dobitnicima je medalje uručio načelnik Grupe hirurških klinika VMA pukovnik prof. dr Boban Đorđević.

General Jevtić obratio se prisutnima u ime nagrađenih i čestitajući današnji praznik istakao da je srećan što je VMA "vrednovana, cenjena i poštovana i u zemlji i u inostranstvu i da konačno dolazi na mesto koje joj pripada".

Tokom svečanosti, pukovnik Vukosavljević uručio je i zahvalnice saradnicima - potpukovniku Ivanu Plaziniću iz Vojne kontrole kvaliteta i izvršnoj direktorki za operativne poslove Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko-zelenilo Beograd" Nataši Šišaković.

Pre svečanosti, ministar Vučević sa saradnicima obišao je novu najsavremeniju salu za kateterizaciju srca - angio salu, treću u VMA, čijom se nabavkom intenzivira zbrinjavanje pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom i najteže obolelih pacijenata, kada je reč o kardiovaskularnoj problematici.

U znak zahvalnosti za pomoć u unapređenju ustanove, načelnik VMA pukovnik prof. dr Miroslav Vukosavljević uručio je Plaketu VMA ministru Vučeviću.

Današnjoj svečanosti, prisustvovali su i zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Petar Cvetković, načelnik Uprave za vojno zdravstvo brigadni general Radivoje Anđelković, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, prijatelji i gosti.

