"KAKO NEKOM DA ZABRANIM DA ZAPALI CIGARETU?" Lekar: Mi smo narod koji ne poštuje pravila, PUŠAČI MORAJU DA BUDU U GETU!

Ministarka zdravlja Danica Grujičić kaže da je Zakon o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru završen i da čeka da se uskladi sa ostalim zakonima, i podvukla da je važno da kaznena politika bude dobro sprovođena.

Pitanje je da li se u Srbiji zaista u ovoj oblasti može doneti zakon koji će podjednako zadovoljiti sve. Bilo je mnogo pokušaja, ali bezuspešnih.

Hoće li ovog puta slovo zakona prevagnuti i izbaciti pušače iz restorana i kafića?

O ovoj temu su u Pulsu Srbije na Kurir TV razgovarali prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i Boško Bubanja, predsednik "Ivent Industrije Srbije".

Bubunja smatra da nije u redu da ponovo na udaru budu ugostiteljske jedinice.

foto: Kurir tv

- Šta god da kažemo danas, biće podvojenih mišljenja. Mislim da, šta god da donesu sutra, a proći će sigurno, moje pitanje je zašto nas, nije konsultovalo da čuje neko mišljenje? Bar da nas pita i da čuje naše mišljenje. Mislim da je ključna stvar da ne treba seći preko noći, posebno ne ove milionske kazne. Uvek su bili neki prelazni periodi, pa se onda primenjivalo u periodu od 3 - 6 meseci. Ne znam zašto je u fokusu Ugostiteljstvo. To je naš izbor, i ne znam zašto je fokus na ugostiteljstvu kada je ono najviše ispaštalo tokom korone! Pad prometa je primećen u državama koje su implementirale ovo, i do 80 odsto! Kakvih milion dinara za kaznu? Kako ja da sprečim nekog kao ugostitelj ko želi da zapali cigaretu? Kako? - rekao je Bubanja.

03:52 Bubunja: MILION DINARA? Ovo je drugi put, posle Korone da udaraju na ugostitelje

Jakovljević se izjasnio iz ugla zdravstva.

- Svi podaci su poražavajući, porast kancerogenih oboljenja, kojim je uzrok pušenje cigareta. Sa aspekta medicine tu nema dileme. Profesor Grujičić ti motivi najviše vode. Ona se za to i ranije zalagala i to vrlo aktivno. U okruženju i Evropi je to svuda prisutan: Kad sam ušao u pab u Švedskoj nešto mi je bilo čudno, a onda sam shvatio da nema duvanskog dima. Pušači su getoizirani i treba da budu! Oni prvo štete sebi, pa onda drugima. Pitanje implementacije treba da bude rigorozno. Mi smo narod koji ne voli da poštuje pravila, ali finansijskim elementom će to biti sređeno. Pasivno pušenje je i još gore od aktivnog pušenja cigareta - rekao je.

foto: Kurir tv

- Mislim da treba da postoji period u kojem će samo da opominju. Mora da postoji opomena, pa onda da imamo nešto ove vrste. Što ne zatvore nek market što imaju jednu flašu koka - kole više? Šta je sa kladionicama? U Srbiji ima 200.000 Rusa i oni se groze što mi pušimo u restoranima, lai moramo imati prelazni period nemojmo preko noći - upitao je Bubanja, a Jakovljević je odgovorio:

- Ja se slažem da kazne odmah treba da budu rigorozne!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.