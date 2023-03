"ZATEČEN SAM! UVEK MANJINA HOĆE PRAVA, A ŠTA JE SA VEĆINOM" Udruženje ugostitelja o zabrani pušenja u zatvorenom: DISKRIMINACIJA

Ministarka zdravlja Danica Grujičić iznela je nedavno u javnost predlog Zakona o zabrani pušenja. U petak 10. marta navela je da je završen predlog Zakona o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, a kazna za ugostitelje bila bi čak milion dinara!

Mladenom Stojanovićem, osnivač Udruženja ugostitelja Srbije je otkrio svoje lične stavove, kao i mišljenje celokupnog udruženja.

Mladen je razgovor počeo rečima "to nam je goruća tema ovih dana". Na početku je otkrio svoj lični stav o predlogu zabrane pušenja.

"Kada sam to prvi put čuo, ostao sam zatečen, verujte mi. Ugostitelji su na udaru još iz ranijih perioda, uvek smo prvi na tom udaru i nosimo najveći teret svih ovih godina. Što se tiče zabrane, mislim da apsolutno nema nikakvog smisla, osim onog dela koji podržavamo a to je zdravlje nacije. To je ono što podržavamo, ali na zdravlje nacije ne može da utiče grupa, već samo jedan pojedinac koji je odgovoran za sebe. U vezi sa tim, smatram da je ta odluka potpuno besmislena i mislim da će nepovoljno uticati na ugostitelje, da će se obim posla dosta smanjiti, da će se pazari umanjiti, da ćemo se suočiti sa još većim problemom. Mi smo već sada u velikom deficitu sa radnom snagom tako da bi ova zabrana još više doprinela odlivu mozgova i velikom problematikom što se tiče radne snage", započeo je Mladen za Mondo.

Ugostitelji prema njegovim rečima "ne mogu ništa ako država odluči da podrži ovaj predlog". Mladen je izneo svoje mišljenje i o visini kazne.

"Ljudi su ionako u velikim finansijskim problemima i ta odluka ništa dobro ne može da donese. S obzirom da je ta odluka zasad kao predlog, vrlo nam je jasno da ako država stane iza toga, mi protiv toga ne možemo ništa. Što se tiče kazne, to nijedan ugostitelj ne može da izdrži, verujte", dodaje Mladen.

Na pitanje da li bilo možda "fer" da se kažnjava i lokal i pušač koji ne koristi pravila, Mladen to komentariše kao prostorom u kojem može da dođe do "diskriminacije". To bi bila nepravda u vidu "zašto ja, a neko drugi ne".

"Tu dolazi do diskriminacije, ‘zašto ja, a neko drugi ne‘. Ta neka podela nam ništa dobro ne može doneti. Koga treba kazniti? U našem društvu uvek se nađe neka ‘rupa‘ koja glasi ‘ja nisam mogao ovo, ja nisam mogao ono, samo što sam ušao, samo što sam izašao‘, i tako dalje. Tih sitnih pravnih začkoljica će uvek biti tu, da se neko izvuče, ili da neko nekoga poznaje. Potrebna je vrlo jasna i dobra potpora da se napravi ako bi se taj zakon doneo. Šta bi predviđao, ko je sa tima obuhvaćen? Inspekcijski nadzor takođe, kako bi se on sprovodio? U maloj sredini, većoj, pa noćni klub gde je puno i čovek jedva uđe, ko bi tu mogao da sprovede bilo koju odluku ili zabranu? To je apsolutno nemoguće. Verujte da nije moguće. Noćni klub je prepun, čovek se jedva pokrene, pa ko će tu sprovesti kontrolu?", kaže Mladen.

Model u kojem bi pušenje bilo dozvoljeno u kafićima, noćnim klubovima i barovima, a da se u restoranima u potpunosti zabrani, bi predstavljao "malo razumljiviji predlog". Mladen se na to nadovezuje rečima "kako ćemo se izboriti sa direktnom podelom".

"To bi bio malo razumljiviji predlog, ali u suštini, kako ćemo izvršiti direktnu podelu? Šta ćemo sa brazerijama, šta ćemo sa picerijama, šta ćemo sa fast fudovima? Opet imamo podelu gde ćemo ljude ograničiti. Ja nisam klasičan restoran, ja sam fast fud. Šta ćemo sa mestima gde je branč? Dosta informacija se provlači, a ništa konkretno nije navedeno. Da bi se to sprovelo, potrebno je da se vrlo jasno i precizno da se definiše šta i kako. Mi smo jako snalažljiv narod i uvek ćemo naći neko rešenje", naveo je Mladen.

Potom je nastavio da iznosi svoje argumente, ali iz ugla radnika. Pojasnio je šta bi to tačno značilo za sve ugostitelje.

"Šta ćemo sa strane radnika? Moramo im obezbediti pauze za cigarete, moramo im obezbediti prostorije. Šta ćemo onda kada je zima, velika većina konzumira cigarete, a to nam iziskuje povećanje radne snage koju mi nemamo. Tu ima velikih problema pre samog uvođenja tog zakona, imamo mnogo veće probleme kojima se moramo baviti", ističe Mladen.

foto: Shutterstock

U inostranstvu je zabranjeno pušenje u zatvorenim prostorijama. U nekim zemljama Evropske unije opala je poseta lokalima zbog Zakona zabrane pušenja u prvom periodu, da bi se posle nekoliko meseci to iznivelisalo i vratilo na staro. Mladen smatra da bi taj proces u Srbiji trajao godinama.

"Mi smo takva nacija da smo u vrhu Evrope po konzumiranju cigareta. Znate i našu kafe kulturu koja je na jako zavidnom nivou znanja i konzumacije kafe. Ko konzumira kafu bez cigareta?", pita Mladen uz osmeh i nastavlja: "Taj scenario, ili model, koji bi možda mogao da se primeni, bi trajao više godina. Ne bi to trajalo samo par meseci nego bi to trajalo godinama".

U nekim zemljama Evropske unije došlo je do otpuštanja radnika zbog smanjenja obima posla nakon uvođenja Zakona zabrane pušenja. Mladen je postavio tezu da bi to navodno mogao biti "periferni model neosećanja nedostatka radne snage".

"Kako bih ja sada zapošljavao pet radnika, smanjiću ja cigarete, smanjiću ja promet, samim tim ne plaćam više radnika i ja sam kao poslodavac na istom. Na primer, plaćam pet radnika, a promet mi je smanjen za 30 odsto, ja sam onda na istom. Smanjim za još dva radnika i ja sam na istom. Još uvek je tu dosta nerešivih stvari, glas ugostitelja slabo se čuje. Pravo glasa nemamo gde smo ranije proživljavali sve i svašta. U vreme korone, neki objekti su nesmetano radili, a neki ne. To ništa dobro ne može da donese. Moje pitanje za nadležne glasi ‘Kako to da pušači nemaju nikakva prava, a nepušači imaju?‘ Uvek manjina hoće svoja prava, a šta je sa većinom koja želi da ostvari svoja prava? To se kao ne računa. Nepušači su uglavnom manjina u ugostiteljskim objektima. Još jedno pitanje za nadležne ‘Ako je svako individualno odgovoran sam za sebe u zdravstvenom smislu, svako ima svoj izbor i ja ću zapaliti cigaretu, ali taj koji ne želi da bude u tom prostoru, on nije u obavezi da dođe u taj ugostiteljski objekat", podvlači Mladen.

Na pitanje kako bi on rešio ovaj problem koji je postao tema broj jedan na društvenim mrežama i u medijima da se nalazi na mestu ministra zdravlja, Mladen ističe da se ne bi ni bavio ovim problemom trenutno. Otkrio je i zašto.

"Tom temom se ne bih bavio kao ministar. A ako bih morao, imao bih druge probleme jer smo svi svesni stanja. Ljudi nam se leče preko sms poruka i da ne nabrajam još više desetina problema koje zdravstvo ima. U ugostiteljskim objektima bila je ranije na snazi podela u ugostiteljskim objektima na pušački i nepušački deo. Mi smo svesni da to nije moguće sprovesti. Smatram da bismo sve te stvari mogli da sprovodimo da bi nam zemlja bila jako finansijski čvrsta. Mnogo ljudi živi na granici egzistencije i što se tiče poslodavaca i što se tiče radnika. Mi finansijski ne možemo da podnesemo i da izdržimo sve te namete i propise koje nam država nameće. Finansijski ne možemo da se merimo sa zemljama Evropske unije jer naš radnik radi ovde za minimalac, a poslodavac ima mesečni prihod 3,4, možda i pet puta veći nego radnik, a mi sada hoćemo da sprovedemo nešto iz Evropske unije gde su plate deset i više puta veće nego kod nas. Te stvari nisu moguće, zato se i treba baviti se drugim prioritetima. Kada dostignemo taj finansijski momentum da možemo da dostignemo to, onda možemo razgovarati. Pa koliko ljudi država treba da zaposli za taj nadzor? Kontrola, pa da li bi tu bili organi reda što se tiče policije. Svesni smo da bi bilo konzumenata koji bi bili u alkoholisanom stanju pa bi tu morali da se uključe i organi reda da deluju što se tiče restorana, a da ne pričam tek o klubovima. Prvo finansijski moramo da obezbedimo tu pozadinu da bismo mogli da delujemo sa ovakvom vrstom zakona", zaključio je Mladen Stojanović, osnivač Udruženja ugostitelja Srbije uz reči da oni imaju čvrst stav da su protiv predloga Zakona o zabrani pušenja i da se nadaju da se taj zakon neće doneti u skorije vreme.

(Kurir.rs/Mondo)