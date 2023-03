MINISTAR GORAN VESIĆ: Tagovi za naplatu putarine od sada i na šalterima Pošte

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić predstavio je danas najvažnijie infrastrukturne projekte za "Novo lice Srbije", a tom prilkom potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji između JP Pošta Srbije i JP Putevi Srbije, pa će sada vozači moći da uređaje za elektronsku naplatu putarine (tagovi) kupe i na šalterima Pošte.

Ugovor su potpisali v.d. direktora JP Putevi Srbije Zoran Drobnjak i v.d. direktora JP Pošta Srbije Zoran Đorđević i od danas će u 100 poslovnica Pošte vozači moći da kupe uređaj za elektronsku naplatu putarine po ceni od 2.022 dinara.

Planirano je da do kraja meseca ovu uslugu mogu da pruže i sve poslovnice Pošte.

foto: Ministarstvo Saobraćaja

Vesič je rekao da je trenutno u Srbiji registrovano 2,8 miliona automobila i da je, kada je reč o prolasku na naplatnim stanicama, samo 50 odsto onih koji koriste elektronsku naplatu putarine.

Zbog velikog protoka saobraćaja na naplatnim rampama i gužvi koje su, kako je rekao, očigledno veće tamo gde se putarina ne plaća elektronski, potrebno je motivisati vozače da koriste elektronsku naplatu.

- Vlada je nedavno donela odluku o poskupljenju putarine za 14 odsto, ali je zato za elektronsko plaćanje povećana za 8 odsto i na taj način prvi put u istoriji imamo dve cene jer želimo ljude da stimulišemo - rekao je ministar Vesić.

On je dodao da je web platforma za elektronsku naplatu napravljena zajedno sa Severnom Makedonijom i Albanijom i da srpski tag može da se koristi u tim zemljama i obrnuto.

Što se tiče najvažnijih projekata u infrastrukturi kada je reč o saobraćajnicama, ministar je najavio da će u petak biti završena brza saobraćajnica Surčin - Novi Beograd.

- Upravo se sada stavlja poslednji sloj asfalta, poslednjih 450 metara, tako da ćemo dobiti i brzu vezu između Zemuna i Novog Beograda sa autoputem Miloš Veliki, tu radimo petlju Jakovo i to će omoguciti da 40.000 ljudi koji gravitira u tom kraju brže izlazi na Miloš Veliki, rasteretićemo sam autoput Beograd - Šid jer se neće preko tog autouputa izlaziti na Miloš Veliki - rekao je Vesić.

Najavio je da će 1. juna biti završena obilaznica oko Beograda do Bubanj Potoka, što, kako je rekao, znači da tranzitni saobraćaj više neće ići preko Gazele.

- U međuvremenu radimo punom parom Sremska Rača - Kuzmin koji treba da bude gotov krajem godine. To je deo autoputa Beograd - Sarajevo. Radimo nastavak autoputa Miloš Veliki do Požege, od Pakovraća do Požege, a u aprilu ćemo pustiti i prvi deo Moravskog koridora od Pojata skoro do Kruševca - rekao je ministar Vesić.

(Kurir.rs)