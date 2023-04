POPLAVE PRETE OVIM DELOVIMA SRBIJE! Tokom noći se očekuju velike količine padavina: Za noć bi moglo pasti i do 50 MILIMETARA KIŠE!

U toku večeri i noći preko našeg područja premeštaće se ciklon, pa se očekuju veoma obilne količine padavina. Na pojedinim lokacijama istočne Srbije očekuje se od 30 do 50 milimetara kiše po kvadratnom metru, pa će na tokovima bujičnog karaktera postojati opasnost od poplava.

Ciklon će se svojim centrom premeštati sa Jonskog mora preko juga i jugoistoka Balkana, tako da će se Srbija nalaziti u hladnom sektoru.

Srbiju će krajem dana sa juga zahvatiti veoma snažan oblačni sistem. On će prvo stići do juga, jugoistoka i istoka Srbije, a tokom večeri i noći i do ostalih predela i doneće kišu i pljuskove, a brdsko-planinskim predelima sneg. Uz dalji pad temperature vazduha, kiša će u mnogim nižim predelima preći u susnežicu i sneg, osim na istoku Srbije, gde će padati samo veoma jaka i obilna kiša, uz pljuskove. U Bačkoj će biti uglavnom suvo.

foto: Petar Aleksić

Tokom večeri i noći vrlo obilne padavine očekuju se na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, a potom će ovaj talas obilnih padavimna do jutra zahvatiti i centralne i zapadne predele Srbije.

U predelima obilnih padavina u obliku kiše očekuje se da padne od 10 do 30 milimetara po kvadratnom metru, lokalno i više, a na istoku Srbije za nešto više od 12 sati, a za manje od 24 sata moglo bi da padne i oko 50 mm kiše po kvadratnom metru.

U brdsko-planinskim prdelima očekuje se da padne preko 20 cm snega, lokalno i preko 30 cm, a do utorka će se zabeleti i mnogi niži predeli Srbije, pa i Beograd.

Do utorka posle podne na višim planinama moglo bi da padne preko 30 cm snega, lokalno i preko 40 cm, a u nižim predelima i u većini gradova od 5 do 25 cm, lokalno i više.

Najmanje padavina biće na severu i na zapadu Bačke i na zapadu Srema i Ma

foto: Nemanja Nikolić

čve.

Tokom večeri i noći obilnija kiša zahvatiće i Beograd, ali će kiša vrlo brzo preći u sneg, koji će najobilniji biti u utorak ujutro. Očekuje se padne i do 15 ak cm snega, a u višim delovima grada i na južnom obodu Beograda i preko 20 cm.

Zbog veoma obilnih padavina koje se očekuju od ponedeljka uveče do utorka ujutro i pre podne, vodostaj skoro svih reka u Srbiji biće u porastu. Najveći i nagli porast očekuje se na rekama južne, zapadne i centralne Srbije i to najviše u slivovima Južne, Zapadne i Velike Morave, Ibra, Peka, Mlave, Timoka, Jasenice i drugih reka centralne, južne, jugozapadne i istočne Srbije. Na manjim vodotokoima ovih reka vodostaj će biti u naglom porastu.

Opasnost od poplava postojaće na tokovima bujičnog karaktera, uglavnom na istoku i jugoistoku, ponegde i na jugu Srbije. Reč je o vrlo malim tokovima i potocima. Mnogi od njih pri normalnom vodostaju su veoma plitiki, ali pri obilnim padavinama nabujaju za nekoliko sati i mogu da se pretvore u moćne bujične tokove. Dakle, duž ovakvih tokova biće neophodna opreznost.

foto: Petar Aleksić

Nakon što manji tokovi brzo nabujaju, počeće njihov pad, a onda se očekuje nagli rast srednjih tokova, gde je takođe neophodna opreznost, naročito u gornjim tokovima ovih reka srednjih veličina (Južna i Zapadna Morava, Ibar, Jasenica, Timok...). Dobra vest je da je nivo svih reka nizak, tako da će većina tokova biti priprimljena za prihvat veće količine vode, osim manjih bujičnih tokova ili kod nekih reka u gornjim slivovima.

Opasnosti od poplava na većim rekama nema (Dunav, Sava) i ovakve padavine ne utiču bitno na njihov vodostaj, jer za njihov nagli porast su potrebne padavine na velikom prostoru i to ne samo na našem pdoručju, već i na onom gde ove reke još protiču. Ipak, narednih dana očekuje se porast Save i Dunava, ali nema opasnosti od poplava.

foto: Petar Aleksić

Veliku ulogu odrigraće u noći između ponedeljka i utorka i u utorak i oblik padavina. Tamo gde se vrlo obilne padavine izluče u obliku kiše imaće veću šansu za potencijalnu opasnost od poplava kod manjih tokova, dok se u predelima sa snegom očekuje sprečavanje naglog rasta tokova, već se veći porast očekuje nešto kasnije pri topljenju snega.

Dobra vest je da će intenzitet padavina u utorak tokom dana slabiti, tako da se očekuje i postepena stabilizacija situacije od srede.

Dakle, pred nama je talas obilnijih padavina. Posebna opreznost biće neophodna kod manjih bujičnih tokova. Ne treba paničiti, već redovno pratiti informacije i izbegacati boravak duž manjih rečnih tokova i potoka, u vreme obilnijih padavina.

Iako nas se sve do kraja sedmice očekuju padavine, one neće biti obilne, niti nalik onima u noći ka utorku i u utorak ujutro.

Kurir.rs/Telegraf