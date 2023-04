RHMZ NAJAVIO MRAZ, ZBOG NISKIH TEMPERATURA UPALJEN METEO ALARM: U ovim delovima Srbije moguća kiša! Evo kako će biti za vikend

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i u većem delu zemlje suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na severu i istoku mestimično slaba kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus dva do četiri, najviša dnevna od sedam do 11.

U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, pre podne sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od jedan do tri, najviša dnevna oko osam.

RHMZ najavio mraz

"U toku jutra mestimično kratkotrajna kiša na području Vojvodine i u pojedinim delovima Beograda.

U petak i subotu u jutarnjim satima očekuje se lokalna pojava mrazeva: na 2 m do -2 °C pri tlu oko -5 °C i pojava poledice. Dnevna temperatura biće u postepenom porastu ali i dalјe ispod proseka za za prvu polovinu aprila", navodi se u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu oblačno sa povremenom kišom, a na jugu Srbije toplije sa sunčanim intervalima pre podne, a popodne sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab severni i severozapadni, a na jugu Srbije južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 4°C na severu, a maksimalna od 8°C na severu do 15°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h od 4°C do 7°C.

U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno sa povremenom kišom uz malo veću temperaturu, ali i dalje hladnije od proseka za početak aprila. Na planinama će padati slab sneg povremeno. U utorak duži sunčani periodi i znatno toplije.

Upaljen meteo alarm

Zbog snega i ekstremno niske temperature, u većem delu Srbije, izuzev Vojvodine, na snazi je žuti meteo alarm, što znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

