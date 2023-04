ŽENA DOBIJA ČAK I GLASOVNU PORUKU DONORA SPERME: Ovo ni o mužu ne znate! Koju boju očiju mu ima baba! EVO ŠTA SVE ZNAJU O DONORU!

U Srbiju uskoro stižu donirani spermatozoidi iz Danske, a o muškarcima koji su ih dali žene mogu da saznaju sijaset stvari i sitnica koje mnoge među nama ne znaju ni o sopstvenim partnerima i muževima! Na listi su i boja očiju baba i deda, ali i mogućnost da čuju donorov glas i vide mu rukopis, saznaju šta voli da jede, gde da putuje, pa čak i koji broj odeće i cipela nosi!

Predstavnici čuvene banke sperme i"Krios internešenel" prezentovali su minule srede podatke stručnjacima svih naših centara koji će raditi vantelesnu oplodnju (VTO) njihovim doniranim materijalom. U proces o trošku države mogu da uđu žene starosti do 45 godina, same ili s partnerom, koje drugačije ne mogu da dobiju potomstvo.

Veliku podršku u tom značajnom i nimalo lakom koraku pružaju im visokoobučeni profesionalci GAK "Narodni front", počev od medicinskih sestara, s kojima pacijenti ostvaruju prvi kontakt, do ginekologa i embriologa. Pojedine žene su rešile da čekaju baš materijal iz Danske, a ginekolog dr Dragan Bojović Jović ističe da su već juče poručili prvi paket sperme.

ŽELIM DA POMOGNEM, SUPRUGA SE GODINAMA MUČILA

U glasovnoj poruci, na primer, jedan muškarac objašnjava i da ga je na doniranje sperme navelo to što je njegova supruga godinama imala problem da zatrudni. Uspela je, imaju decu, i on sada želi da pomogne ženama i parovima koji to ne mogu.