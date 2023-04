OVO JE TURČIN KOJI SLAVI USKRS! JUNUS FARBA JAJA: Oženio Milenu i došao u Srbiju, šokiralo ga što se ovde KUPUJE MLADA (VIDEO)

Junus Emere (25) je u Srbiju došao zbog ljubavi prema Mileni. Njihovo upoznavanje se dogodilo u Alanji 2020. godine, za vreme pandemije. Junus sada živi u Srbiji i sa Milenom slavi Vaskrs.

- Došao sam u Srbiju zbog ljubavi. Već posle šest meseci veze ja sam o tome razmišljao po malo i znao sam da ako sve bude dobro, da ću doći. Bilo mi je jasno tada da kada završim fakultet, moj posao vezan za aerodrom i da u Alanji ne mogu živeti, a da Milena ne može još dugo naći posao u Turskoj kao doktor stomatologije ako bi došla - rekao je Junus .

Posle godinu danas veze je shvatio da mu veoma lako ide učenje srpskog i da se lepo slaže sa turistima iz Srbije u hotelu u kom je radio kao student. Milenu je upoznao upravo u tom hotelu u Alanji 2020. Ona je u toj korona godini došla u hotel u kom je on radio.

- Sreli smo se na plaži i tokom letovanja smo se samo jako lepo družili ali ja sam se ipak potrudio kasnije da ona postane moja devojka a sada i žena - rekao je Junus.

Junus brzo naučio srpske običaje

Junusu je na početku bilo teško da nauči sve srpske običaje zato što ih ima mnogo.

- Neki običaji su nam slicni ali opet najvise me iznenađuje što kad su praznici ili svadbe ovde ljudi slobodno piju alkohol a kod nas je to zabranjeno i to je ono što je po meni najveća razlika. Ako se u Turskoj pije na svadbi, to je skriveno.

Ono što je kod nas uobičajeno, jeste da slavljenik za rođendan časti, a Junus kaže da to u Turskoj nije praksa.

- Za mene lično najveća razlika je bila ta što vi slavite slavu ali to je razlika koja je vezana za religiju a što se tiče kulture čudno mi je to da slavljenik za svoj rođendan časti druge osobe, u Turskoj kada je tvoj rođendan drugi ti plaćaju taj dan.

U Turskoj se kupuje zlato, dok se u Srbiji kupuje "mlada"

Za svadbu, na primer, čuo sam da se u Srbiji "kupuje" mlada, a u Turskoj se kupuje zlato koje mlada nosi na svadbi i kasnije mladenci troše taj novac. Još jedna stvar u Turskoj za venčanje potrebna je dozvola od roditelja da oni kažu "da".

foto: Printscreen/Instagram

Junus i Milena slave sve praznike jer kažu da nema razloga da isključuju jedno drugo kada su ti dani u godini.

- Pored toga to su najlepši i najsrećniji praznični dani, tako da uvek se radujemo zajedno.

Milena i Junus slave Uskrs

- Došli smo kod Mileninih roditelja u Valjevo. Ja mnogo volim da dođem u taj grad jer Milenina majka je za mene druga majka i super se slazem sa njenim roditeljima. Pomagao sam u vezi šaranja jaja i bilo je zabavno - ispričao je Junus.

U početku je bilo neslaganja roditelja vezano za njihovu vezu. Njegova majka se bunila kada je čula da se njen sin zabavlja sa Srpkinjom, jer je bila uverena da ih Srbi "mrze". Međutim, ubrzo se razuverila.

- Iskreno i Milenini i moji roditelji bili su jako iznenađeni kada im je rečeno da smo zajedno jer su verovatno zamišljali nešto ili želeli nešto drugo. I bilo je dosta pitanja koja su počinjuala sa "zašto" ali srećom nisu ni njoj ni meni branili.

Junus kaže da ih je kasnije Milenina majka mnogo podržala, a njegovi kada su upoznali Milenu baš su se oduševili.

- Moji kada su upoznali Milenu, komentar je bio da je bolja od mnogih Turkinja. Ja sam bio spreman da dođem svidelo se to njima ili ne. Mojoj majci je teško pao moj odlazak ali sada jasno vidim da su svi oni mnogo srećni jer smo mi srećni.

Milenini prijatelji postali Junusovi prijatelji

Prijatelji Milenini su postali i njegovi.

- Mnogo mi je značio da mi kažu da su tu za mene, a ostatak čine moje kolege. Svi su predivni ljudi i mnogo nam je zabavno na poslu. I još jedan bitan deo čine ljudi sa kojima igram fudbal. Srećom našao sam tim ovde i to mi znači da se osećam kao kod kuce.

Junusa su Srbi dočekali kao pravi domaćini.

- Od ljudi sam očekivao i prihvatanje ali i ponekad možda odbacivanje. Mogu reći da je moje mišljenje da su Srbiji pravi domaćini, uvek ima ljudi koji će na mrežama pisati loše komentare ali nas to ne remeti i jasno nam je da to mora da postoji svuda. U realnom životu nisam imao probleme ovde, ja sam i neko ko zna da se izbori za svoje mesto i da se prilagodi, da se ne osećam kao stranac. Prvi dan kada sam došao ovde prestao sam da pričam na engleskom sa Milenom jer sam želeo da se što bolje ovde snađem - zaključuje Junus.

(Kurir.rs/Naj žena)