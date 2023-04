"NEMOGUĆE JE DA IKO OD SRBA NAPUSTI SUDAN" Počasni konzul za Kurir TV: Evakuacija nije izvodljiva dok traju SUKOBI U KARTUMU

Pomoć Srbije radi evakuacije iz Sudana, gde žestoke borbe vode pripadnici vojske i paravojnih snaga, tražila su 23 državljanina Srbije, ali za sada nema uslova za njihovo "izvlačenje", izjavio je juče ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Ahmed Abdel Mouti, počasni konzul Srbije u Sudanu gostovao je u jutarnjem programu Redakcija, pa pojasnio kakvi su izgledi za primirje u Sudanu, kao i kako su i gde naši državljani koji su se zatekli u jeku borbi u Sudanu.

- U kontaktu smo sa svim diplomatskim misijama. Za sada je evakuacija nemoguća. Dok se tamo malo ne smiri, to neće biti moguće. Sinoć su bile najžešće borbe, kada je vojska krenula da čisti "pobunjenike". Na ušću Nila u Kartumu, to je kao Beograd i Novi Beograd, vojska je počistila sa jedne strane, a ovi imaju oko sto hiljada pripadnika i imaju dosta gubitaka. To je jaka pešadija. Sada je sedmi dan ratovanja, kada im ponestaje municija, i vojska na to računa tako što im zaustavlja linije logistike. Gađaju ih sa više strana. Vojska ima sve i oklopna vozila i dronove i sve - rekao je.

Podsetio je da je Sudan treća najjača zemlja po pitanju vojnog naoružanja.

- Ne postoji još uvek konačan broj žrtvi. Sada govore da ih ima oko 2.700 ranjenih, ali to nije tačan broj, znaće se sve kada se sukob završi. Ne pridržavaju se primirja tako da je teško da se bilo ko evakuiše - rekao je i poručio građanima Srbije da sede i da čekaju prvu priliku da se evakuišu.

- Na prvu priliku kada krene evakuacija stranci da se priključe. Aerodrom ne dolazi u obzir. Čak, i ako pistu otvore, opet nema tamo ničeg. Nije tu stvar samo mesto gde će da se sleti, već i cela aerodromska logistika i pritom u tom delu se i dalje puca - ukazao je .

02:06 NEMA IZLAZA IZ PAKLA: DRŽAVLJANI SRBIJE ZAROBLJENI U SUDANSKOM RATU Počasni konzul Srbije u Sudanu : Evakuacija je NEMOGUĆA

Kaže da ne pamti kada je u Kartumu bilo ovakvih situacija poput aktuelne.

- Za sada tu nije bilo konflikta, to je jedna normalna zemlja, pa je ovo iznenađenje za sve. U ovom obimu u glavnom gradu, nikad nije bilo pucnjave - dodao je Abdel Mouti.

