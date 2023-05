DUGOROČNA VREMENSKA PROGNOZA RHMZ: Nećemo skoro dočekati leto, posle toplih dana sledi HLADAN TUŠ!

Prethodnih dana, i prema najnovijim prognozama za naredne dane, širom zemlje smenjivaće se kratkotrajno sunčano sa oblačnim vremenom i pljuskovima, a lokalno su moguće i grmljavinske nepogode.

Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), kaže da su za prethodnih 30 godina prosečne maksimalne temperature za ovaj period godine bile između +20 do +27 stepeni, i u odnosu na te temperature one koje smo imali u dosadašnjem delu maja su malo ispod proseka uz čestu pojavu padavina koje u Srbiji za sada nisu bile obilne kao u pojedinim delovima regiona.

Česte, ali ne i obilne padavine

- U Srbiji su za sada padavine bile samo česte, ali ne i toliko obilne. Nestabilan period, sa čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom će potrajati zaključno sa četvrtkom, 18. majem. U četvrtak će temperatura biti niža, to će biti najhladniji dan ove sedmice sa maksimalnim vrednostima temperature od 15 do 18 stepeni uz potpuno oblačno vreme. Jedino će malo biti toplije u četvrtak u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, kaže Sovilj.

foto: Kurir Televizija

- Nakon kišovitog i nestabilnog perioda, od petka 19. maja, do utorka 23. maja, imaćemo period sa dosta sunčanih sati širom Srbije, dok će pojava kratkotrajne kiše i pljuskova biti lokalizovana, i to uglavnom na brdsko-planinska područja zapadne i jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, po obodnom delu naše zemlje, dok će u većini krajeva tokom dana bilo ipak suvo uz duže sunčane intervale - kaže Slobodan Sovilj.

Više sunca značiće i višu temperaturu koja će i za dane vikenda i početkom sledeće sedmice dostizati +25, ponegde +26 stepeni. Ali, posle relativno stabilnog perioda, koji bi mogao da traje od 19. do 23. maja, od srede 24. maja do kraja meseca ponovo ćemo imati nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a temperatura će biti 2-3 stepena niža, što znači da će maksimalne temperature biti od +20 do +24 stepena Celzijusa.

Sveže za kraj meseca

- Kraj meseca će ponovo biti malo svežiji, nestabilniji i sa češćom kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Prema trenutnim dugoročnim prognozama nastavak promenjivog vremena sa čestom pojavom kiše očekujemo i u junu. Kolege koje se bave mesečnom prognozom vremena su izdale orijentacionu prognozu i očekuje se od 70 do 100 litara po kvadratnom metru tokom juna što je iznad prosečnih vrednosti za to doba godine, pogotovo u Vojvodini, na jugozapadu i jugu Srbije. Dakle, očekujemo da i jun bude kišan kao maj, ali to ne znači da će biti hladan. Pozitivno odstupanje mesečne temperature će biti +1 stepen. Maksimalna temperatura vazduha će biti oko +25 stepeni, to je malo iznad proseka ako pogledamo period od poslednjih 50 godina. Možemo reći, prosečno topao i kišovit jun – kaže Slobodan Sovilj.

U RHMZ kažu da se, kada su u pitanju rekordi, maj 2023. nije izdvojio za sada ni po ekstremnim količinama padavina, nije bilo ekstremno toplo, niti su grmljavinski procesi bili ekstremni.

foto: printscreen

Bez rekorda ove godine

- Maj je samo malo svežiji sa čestom pojavom kiše. Ali, raniji rekordi vezani za maj su recimo, maksimalna temperatura vazduha u maju u Beogradu je osmotrena 19. maja 1996. godine, kada je bilo +34,9 stepeni. To je najtopliji maj. Imamo podatak od pre devet godina, 2014. godine i svi se sećamo da su u maju bile velike poplave u Srbiji. Tada je samo za jedan dan, 15. maja, palo 110 litara kiše po kvadratnom metru u Beogradu, dok je sada, iako smo imali učestalu pojavu padavina u Beogradu tokom ovog meseca, u prvom delu palo svega 20-25 litara kiše po kvadratnom metru na nivou grada što je četiri puta manje nego što je tada palo samo za jedan dan – zaključuje Sovilj.

Kurir.rs/Blic