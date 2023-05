RODITELJI TREBA DA DONESU ODLUKU: Spisak ustanova koje mogu da koriste učenici "Ribnikara" koji ne žele na nastavu u školu

Učenici OŠ "Vladislav Ribnikar" koji ne žele da imaju nastavu u prostorijama škole, mogu da koriste druge ustanove.

Roditelji treba da se izjasne koje ustanove su im prihvatljive, kako bi Ministarstvo prosvete u petak pripremilo plan aktivnosti za sledeću nedelju za učenike.

Pred roditeljima su ustanove kulture kojima je osnivač grad Beograd.

Omladinsko pozorište DADOV je u dogovoru sa Vladom Republike Srbije i u saradnji sa Institutom za mentalno zdravlje iz Palmotićeve omogućio da u svim prostorijama pozorišta svakodnevno, tokom juna, jula i avgusta budu održavane besplatne radionice za decu iz osnovne škole "Vladislav Ribnikar".

Ustanova kulture "Gvarnerijus" može da omogući svakodnevno obavljanje nastave za između 100 i 120 učenika osnovne škole "Vladislav Ribnikar".

Кulturni centar Beograda, Dvorana КCB, bioskopska sala, svakodnevno do 17 časova može da primi do 200 učenika, a galerija Artget 9 do 12 časova do 30 učenika osnovne škole "Vladislav Ribnikar".

Centar za likovno obrazovanje "Šumatovačka" od 8 do 13 časova maksimum 23 dece, s tim što umesto stolova su štafelaji i stolovi za crtanje. Dom omladine Beograda nudi konferencijsku salu za do 30-tak dece, dok Dečji kulturni centar Beograd na korišćenje nudi učionice DKCB za 50-oro dece do 14 časova.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda nudi salu Zavoda svakodnevno za 30-ak dece, a Muzej grada Beograda više prostorija, na raličitim lokacijima za ukupno od 100-120 dece.

Pedagoški muzej nudi prostorije u biblioteci i galeriji muzeja za do 30-oro dece, kao Кuća legata u Кnez Mihailovoj.

U Biblioteci grada Beograda, Ogranak Petar Кočić (Viška 3), 30-ak dece može boraviti u toku celog dana. Dečije odeljenje Doma sindikata, za niže razrede 30-ak dece u toku celog dana i u Zmaj Jovinoj 1 30-ak dece u toku celog dana.

Četiri dečja pozorišta već imaju besplatan program za učenike osnovnih škola do kraja maja. U toku su dogovori u vezi programa u junu mesecu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:15 DECA OŠ VLADISLAV RIBNIKAR SE SADA PLAŠE SAMO 2 STVARI! Predsednik Saveta roditelja škole šokirao: NE TRAŽIMO OSVETU