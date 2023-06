OVO JE GETLINGOV MITRALJEZ KOJI JE PRIKOLICOM PREVEZEN DO POLICIJE! U minutu ispali 3.000 metaka (FOTO)

Predsednik Srbije govoreći o predaji nelegalnog oružja, rekao je da je jedan čovek doneo "getling mitraljez".

foto: Kurir

- Jedan čovek doneo nam je "getling mitraljez" na prikolici. To je onaj rotirajući mitraljez koji ispali 3.000 metaka u minutu. Stavio ga je na prikolicu i doneo. Hvala mu na tome - rekao je Vučić i dodao:

pucanje iz getlingovog mitraljeza foto: Clare J. Shaffer / Zuma Press / Profimedia

- Posle izmena zakona dobio bi 15 godina zatvora da smo mu to našli, predato je 22.000 minsko-eksplozivnih sredstava. Hvala čoveku koji je bio odgovoran i rasteretio svoju porodicu i sebe. 15 hiljada ručnih bombi su ljudi doneli, znate li koliko je to mrtvih i ranjenih. Srbija je puna oružja. Niko nikada nije pomislio da u Srbiji mogu da se dese takvi zločini koji su se dogodili. Niko ne može roditeljima da vrati decu, ali možemo da radimo na preventivi da se to više nikada ne dogodi - rekao je Vučić.

Inače, do juče do 19 časova predato je 62.801 komad oružja.

(Kurir.rs)