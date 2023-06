Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju deonice od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok.

Predsednik se prethodno, u autobusu na sprat, provozao novoizgrađenom deonicom. On je ukazao na važnost obilaznice rekavši da je ona saobraćajnica koja nam život znači, te da će mnogo više novca biti u kasi za gradnju puteva.

foto: Printscreen Pink Tv

Asfalt je kao pista, tuneli su nam kao u Austriji i Švajcarskoj - prokomentarisao je predsednik Vučić izgled obilaznice.

On je podsetio da je gradnja krenula početkom devedesetih godina prošlog veka i da je zbog objektivnih razloga bila obustavljena. Takođe je najavio da će danas biti potpisan ugovor da udruženi konzorcijum srpskih kompanija gradi obilaznicu oko Kragujevca, dugu 20 kilometara.

Ovim povodom, gost jutarnjeg programa Kurir televizije je Mihajlo Mišić, državi sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Mišić je rekao da će saobraćaj biti znatno rasterećenijim puštanjem novih deonica.

- Kada sam se zaposlio, prvo zaduženje mi je bilo na završetku projekta obilaznice, a sada, skoro pred penziju smo je pustili. Auto-putevi koji dolaze iz pravca Budimpešte u Dobanovcima se sastaje sa auto-putem (E-70) koji dolazi iz pravca Hrvatske. Obilaznica dalje ide oko Beograda, pa se tu zakači auto-put Miloš Veliki. Sve to praktično krene deonicama koje su bile najteže za izgradnju, a ujedno i najkomplikovanije - započeo je Mišić, pa nastavio:

00:53 PRVI POSAO MI BIO PROJEKAT OBILAZNICE, A ZAVRŠENO JE PRED PENZIJU! Ministar Mišić: Ovim deonicama saobraćaj će biti rasterećen

- Da podsetim, ovim ugovorom i deonicama koje smo sada pustili predviđeno je bilo čitava leva kolozna traka od mosta Ostružnica do Bubanj Potoka. Takođe, pored svega, imamo i završenu najveću petlju u Srbiji, odnosno Bubanj Potok. Ceo taj saobraćaj će ići van Beograda, neće ići preko Gazele, svakako da će to doprineti ozbiljnom rasterećenu u saobraćaju.

Potom se osvrnuo na uticaje koje su doveli do toga da se, pomenute deonice, puste u promet tek nakon tri decenije:

- Početkom izgradnje obilaznice dogodio se raspad Jugoslavije. Ta nesrećna vremena pogodile su i obilaznicu. Da napomenem, oduvek je postojala tendencija da se zaobiđe Gazela i da se izmesti saobraćaj. U proleće 1999. godine završena je jedna saobraćajna traka i jedan most preko Save. Međutim, samo što je završeno, došao je rat, a u njegovim dejstvima je srušen most. To je nesrećna situacija koja je pratila obilaznicu.

Kurir.rs